Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Европейская комиссия приняла новый пакет санкций в отношении России из-за полномасштабного вторжения в Украину, сообщила пресс-секретарь комиссии Паула Пиньо. Пакет санкций станет 19-м по счету.
Какие меры вошли в пакет, пока неизвестно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас представят подробности о санкциях позже 19 сентября, сообщает The Guardian.
Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз собирался представить новый санкционный пакет 17 сентября, но отложил его публикацию.
В ходе подготовки пакета сообщалось, что ЕС может включить в него ограничения против банков и энергетических компаний. Кроме того, итальянское агентство ANSA сообщало, что в Европе обсуждают ужесточение визового режима для россиян.