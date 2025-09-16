Politico: Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций против России

19-й пакет санкций против России, который Евросоюз собирался представить 17 сентября, отложен — он исчез из повестки встречи постоянных представителей стран ЕС, сообщает 16 сентября Politico, ссылаясь на двух европейских источников.

Представление санкций отложили на фоне давления со стороны Дональда Трампа, требующего, чтобы все страны НАТО перестали покупать российскую нефть. Основными ее покупателями в блоке остаются Венгрия и Словакия, которые испытывают давление и со стороны остальных европейских стран, но от закупок российских энергоресурсов пока не отказываются.

При этом, как выразился один из европейских дипломатов, если Трамп хочет, чтобы страны ЕС перестали покупать российскую нефть, «ему достаточно просто набрать» премьер-министров Роберта Фицо в Словакии и Виктора Орбана в Венгрии, поскольку «это его друзья». К тому же ультиматум Трампа, как отмечает Politico, требует изменения политики со стороны входящей в НАТО Турции, которая импортирует 57% нефти из России — а это маловероятно.

Новые сроки представления 19-го пакета санкций не уточняются. 16 сентября, как пишет Politico, дипломаты ЕС встречаются, чтобы обсудить последние изменения в предложенном Брюсселем проекте отказа от российского газа к 2027 году. По словам источников издания, ЕС вряд ли перенесет срок отказа на более ранний, и не станет включать формальный запрет на российскую нефть в документ.

Как стало известно в начале сентября, Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Блок рассчитывает включить в него ограничения в отношении ряда российских банков и энергетических компаний. Итальянское агентство ANSA сообщало, что в Европе также обсуждают возможность ввести в рамках этого пакета санкций дополнительные ограничения на выдачу туристических виз россиянам.

Европейские страны хотели скоординировать санкции с США. Однако Трамп выдвинул условия для ужесточения санкций: он ожидает, что страны НАТО откажутся от российской нефти, а также введут вторичные пошлины против главных покупателей энергоресурсов из Росиии — Китая и Индии. По данным источников газеты Le Monde, Евросоюз не согласен с этими требованиями.

