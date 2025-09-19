«Осторожно, новости»: россиян, получивших удаленно карты казахстанских банков, начали вызывать на допросы в полицию в России

Россияне, которые удаленно оформляли карты казахстанских банков, в сентябре начали получать повестки на допрос в российские отделы полиции, утверждает телеграм-канал «Осторожно, новости».

О каком количестве вызовов идет речь — не уточняется. По данным «Осторожно, новости», людям силовики говорили, что у них есть интерес «больше, чем к тысяче человек». Некоторым сообщают, что в Казахстане возбуждено дело, но официально об этом ничего не известно, отмечает телеграм-канал.

Для удаленного оформления банковской карты в Казахстане россиянам нужно получить индивидуальный идентификационный номер страны (ИИН) и отправить фото паспорта и копию заявления. Сейчас ИИН можно оформить только на территории Казахстана, но возможность получить номер удаленно через посредников тем не менее осталась, отмечает «Осторожно, новости».

Россияне начали массово оформлять карты в Казахстане в 2022 году — после приостановки работы Visa и Mastercard в России. В феврале 2024 года в Казахстане ввели запрет на удаленное получение ИИН (теперь его можно оформить только находясь в стране), а с января 2025-го запретили выпускать карты для нерезидентов сроком более чем на год. В апреле этого же года появилась информация, что у граждан России начали отзывать ИИН при подозрениях, что номер получен незаконно. В МВД Казахстана изданию Tengrinews сказали, что «по каждому аннулированному ИИН проводится индивидуальное расследование».