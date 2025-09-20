Генштаб ВСУ заявил, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саратове и Новокуйбышевске

Беспилотники подразделений Вооруженных сил Украины в ночь на 20 сентября нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в Саратове и Новокуйбышевске Самарской области, заявил Генштаб ВСУ.

В результате атаки на заводах, как утверждается, произошли взрывы и пожары. По данным Генштаба ВСУ, беспилотники также поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию «Самара» в поселке Просвет Самарской области, где смешивают нефть из разных месторождений для экспорта. Результаты ударов уточняются.

Об ударе по НПЗ в Саратове также сообщили телеграм-канал Astra, российский Z-канал «Два майора» и украинский мониторинговый канал Exilenova+. Они опубликовали фото и видео с пожаром, который, как утверждается, произошел на саратовском заводе.

Внимание, в видео есть мат.

Журналисты Astra считают, что в ходе первого удара была повреждена инфраструктура в южной части завода, там начался пожар. При повторной атаке один из беспилотников упал между территорией НПЗ и микрорайоном Новый Увек.

Местные власти лишь подтвердили, что ночью дроны ВСУ атаковали Саратов. Как заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в двух многоквартирных домах города частично выбило окна, одна мирная жительница пострадала. Об атаке на НПЗ глава региона не упоминал.

Astra и Exilenova+ также сообщали о пожаре на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области после атаки дронов. Местные власти эту информацию не комментировали.

Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось, что с вечера 19 сентября российские ПВО сбили 149 украинских беспилотников в 12 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

последствия ударов по НПЗ

