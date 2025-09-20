Россия нанесла массированный удар по Днепропетровской области. В Днепре ракета попала в жилой дом

Армия России рано утром 20 сентября атаковала Днепропетровскую область ракетами и беспилотниками, сообщил глава региона Сергей Лысак. В результате массированного удара один человек погиб, еще 26 человек пострадали. 14 пострадавших находятся в больницах.

Российские войска, по словам чиновника, ударили по Днепру. В городе и районе произошло несколько пожаров. Повреждены многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки и гаражи. Есть разрушения на территории предприятий — каких, не уточняется.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что ВС РФ «попали ракетой в жилую многоэтажку». Однако администрация области о прямом попадании ракеты по многоквартирному дому не сообщала. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре ракета с кассетным боеприпасом попала в многоэтажный дом.

Кроме того, в Павлограде повреждено предприятие, там начался пожар. В Никопольском районе в результате атаки FPV-дронов и артиллерии загорелся частный дом. Всего, по словам Лысака, в регионе сбили 39 беспилотников.

Под российский удар попали также другие регионы страны, сообщили местные власти и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской области сгорели несколько автомобилей, частично разрушен частный дом. В Николаевской области под ударом оказалась промышленная инфраструктура и склады.

В Одесской области произошел пожар в складском помещении фермерского хозяйства, разрушен склад с сельскохозяйственной техникой. В Хмельницкой области в результате атаки погиб один человек, еще двое пострадали. Разрушены два дома, еще около 20 повреждены.

По данным ВСУ, российская армия с вечера 19 сентября запустила по Украине 619 ракет и беспилотников (как ударных, так и дронов-имитаторов). Украинским военным удалось обезвредить 552 дрона и 31 ракету.

Всего по стране погибли три человека, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Десятки пострадали.