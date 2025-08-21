Минобороны РФ подтвердило смену командующего группировкой «Север». Генерал Лапин отправлен в отставку

Новым командующим российской группировкой войск «Север» назначен генерал-полковник Евгений Никифоров. Это следует из сообщения Минобороны РФ.

В нем говорится, что министр обороны Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск «Север». Там он заслушал доклад в том числе командующего группировкой, которым в сообщении назван Никифоров.

Ранее командующим группировкой был генерал-полковник Александр Лапин.

О том, что вместо Лапина руководить группировкой «Север» назначен Никифоров, российское провоенные телеграм-каналы писали еще 8 августа. Такую информацию, в частности, приводили пропагандистка Анастасия Кашеварова, канал «Два майора», блогер Юрий Подоляка и другие.

«Никифоров был направлен в Курскую область в начале августа прошлого года, когда туда вторглись ВСУ, для наведения порядка. До этого данное направление было в полномочиях генерал-полковника Лапина. Фактически установилось двоевластие, которое продолжалось до вчерашнего дня», — писала Кашеварова.

С начала вторжения в Украину Лапин возглавлял группировку войск «Центр». Эта группировка сначала дошла до окраин Киева, а после ухода российских войск с севера Украины была переброшена на восток страны, где, в частности, захватила в Донецкой области Лиман (позже его освободили ВСУ), а затем Северодонецк и Лисичанск в Луганской области. За это Лапин получил звание Героя России. Однако после того как российские войска отступили из Лимана, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал генерала «бездарем, которого покрывают наверху руководители в Генштабе». Вскоре Лапина уволили. В январе 2023 года Лапин был назначен начальником Главного штаба сухопутных войск ВС РФ.

В марте 2024 года Лапин возглавил воссозданный Ленинградский военный округ. В тот же период была сформирована группировка «Север», отвечавшая за харьковское и курское направления. В августе 2024 году в Курскую область вторглись Вооруженные силы Украины. The Wall Street Journal называла Лапина ответственным за бреши в российской обороне в Курской области.

Евгений Никифоров в январе 2023 года был назначен командующим Западным военным округом, который в 2024 году расформировали.

