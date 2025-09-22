Собянин сообщил об уничтожении 11 беспилотников, атаковавших Москву
Силы ПВО Минобороны вечером 22 сентября уничтожили 11 беспилотников, летевших на Москву. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», жители Одинцовского и Сергиево-Посадского округов Подмосковья, а также нескольких московских районов сообщили о звуках взрывов (вероятно, это были звуки работы ПВО). В подмосковном Реутове при падении обломков БПЛА пострадали четыре машины, сообщает RusNews.
На фоне атаки беспилотников был временно закрыт аэропорт Шереметьево. Другие московские аэропорты сообщили о задержках рейсов. В соцсетях появилось видео авиалайнера, который пролетает над жилыми домами в Новой Москве на низкой высоте, предположительно, по время атаки БПЛА.
В предыдущий раз Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотников, летевших на Москву, в ночь на 12 сентября. Тогда, по его словам, было сбито девять дронов.