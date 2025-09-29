Пожар на Белгородской ТЭЦ, 28 сентября 2025 года Администрация Белгорода

Мир

Спецпредставитель Трампа: США не ограничивают Украину в применении оружия

Украина может наносить удары дальнобойным американским оружием по международно признанной территории России, президент США Дональд Трамп не запрещает это делать, заявил в интервью Fox News его спецпосланник Кит Келлог.

Отвечая на вопрос, заключается ли позиция Трампа в том, что ВСУ могут наносить такие удары, Келлог сказал: «Я думаю, с учетом того, что он сказал, а также того, что сказали вице-президент [Джей Ди] Вэнс и госсекретарь [Марко] Рубио, ответ — да. Пользуйтесь возможностью наносить дальнобойные удары».

Келлог отметил, что на территории России «нет неприкосновенных мест».

The Wall Street Journal 26 сентября писал, что Трамп готов отменить ограничения на удары американским оружием по целям в России. Как рассказали изданию чиновники из США и Украины, на встрече в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке его об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский. Трамп ответил, что не против.

США и другие страны Запада с самого начала войны отказывались разрешить Украине бить оружием их производства по международно признанной территории России, опасаясь, что это может привести к эскалации конфликта. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что такое разрешение будет означать, что с Россией «воюют страны НАТО».

В конце 2024 года администрация Джо Байдена разрешила Украине ограниченно использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по РФ — в частности, по приграничным районам Курской области, где в то время шли бои.

Трамп, однако, еще перед своей инаугурацией заявлял, что «категорически не согласен» с решением Байдена. После возвращения Трампа в Белый дом фактический запрет на использование ATACMS для ударов по целям в России снова начал действовать. В конце августа The Wall Street Journal писал, что на протяжении многих месяцев Пентагон отвечал отказом на соответствующие запросы Украины, причем это касалось не только ракет ATACMS, но и британских Storm Shadow, так как технически их использование зависит от данных, получаемых от США.

Трамп в последние недели резко изменил риторику по отношению к российско-украинской войне. После встречи с Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он, в частности, заявил, что Украина способна «вернуть всю свою территорию в прежних границах» и «возможно, даже пойти дальше».

Россия

Блэкаут в Белгороде

Большая часть Белгорода осталась без света в результате ракетной атаки ВСУ на Белгородскую ТЭЦ и другие объекты энергетической инфраструктуры.

Удар по ТЭЦ был нанесен вчера около семи вечера. В результате целые районы оказались обесточены, в том числе прекратилось уличное освещение, перестали работать светофоры, многие люди застряли в лифтах.

Свет также пропал в некоторых близлежащих населенных пунктах, которые обеспечивает энергией Белгородская ТЭЦ, в том числе в Шебекино и Старом Осколе.

Внимание! На этом видео слышен мат.

Вскоре губернатор Вячеслав Гладков заявил, что подачу электричества переводят на резервные схемы, и примерно два часа спустя электричество начали возвращать. Однако большое количество районов оставались без света всю ночь. Из-за отключения насосов также возникли перебои с водоснабжением.

По состоянию на сегодняшнее утро часть домов в Белгороде оставалась без электричества и отопления. В некоторых домах, где ранее свет вернули, он снова пропал.

В некоторых частях города с утра не работали магазины, продолжались перебои с работой светофоров, на некоторые улицы вышли регулировщики. К полудню власти отчитались о том, что восстановили подачу электроэнергии для 90% потребителей.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что в доме, где живет губернатор Гладков, свет всю ночь был и там «был слышен звук генератора». В ответ чиновник заявил, что у него не было «ни горячей, ни холодной воды» и ему самому пришлось умываться на работе.

В этом письме есть мат.

Надя (Кипр). Чувств больше нет. Добро побеждает зло только в сказках. Раньше я думала, что у меня обычные ценности, но они больше неприменимы, что ли…

Я всегда была рациональным атеистом и считала, что надо полагаться на себя, ебашить, и все получится. А недавно я в каком-то очередном отчаянии заказала доставку флага Украины. Потому что подумала, что когда будет победа и мы все выйдем на улицы, мне нечего будет вывешивать из машины. Ну и, может быть, покупка флага приблизит этот день. А сегодня ракета попала в дом рядом с домом моих близких под Киевом. Вот думаю, может, зря я так с флагом придумала.

Поделитесь вашими мыслями о войне

