Война Тысяча триста тринадцатый день. Россия запустила по Украине почти 600 беспилотников и более 40 ракет. В Киеве погибли четыре человека

Жилой дом в Запорожье, поврежденный в результате российской атаки Kateryna Klochko / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Российские военные в ночь на 28 сентября 2025 года нанесли один из наиболее массированных ударов по территории Украины.

По данным украинских Воздушных сил, всего РФ запустила 593 беспилотника, два реактивных дрона типа «Бандероль», 38 крылатых ракет Х-101, восемь крылатых ракет «Калибр» и две аэробаллистических ракеты «Кинжал».

ВСУ заявили, что в общей сложности зафиксированы прямые попадания пяти ракет и 31 беспилотника в 15 локациях, а также падение обломков сбитых ракет и дронов на 25 локациях.

Наибольший удар пришелся на Киев и Киевскую область. В Киеве оказался частично разрушен пятиэтажный жилой дом в Соломенском районе, под завалами погибла 12-летняя девочка. В результате попадания в здание Института кардиологии погибли два человека — медсестра и пациент. В общей сложности, сообщил мэр Виталий Кличко, в городе погибли четыре человека, еще 14 получили ранения.

В Киевской области из-за атаки зафиксировали повреждения в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Обуховском и Бориспольском районах. В селе Петропавловская Борщаговка были повреждены шесть многоквартирных и десять частных домов, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. Ранения получили 30 человек, четверо из них — госпитализированы.

В Запорожье одна из ракет ударила рядом с девятиэтажным домом, в результате чего на в доме и на прилегающей территории начался сильный пожар. Пострадали, по меньшей мере, 30 человек, в том числе трое детей. Также из-за российского удара произошли пожары в Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях.

По всей Украине, по данным главы МВД Игоря Клименко, в результате российской атаки были повреждены более ста гражданских объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции». По словам Зеленского, Кремлю выгодно продолжать войну, пока РФ получает достаточно средств от продажи энергоресурсов и пока действует ее теневой флот. «Мы будем и впредь наносить ответные удары, чтобы лишить Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии», — сказал Зеленский.

Минобороны России заявило, что удар наносился по объектам военно-промышленного комплекса, а также по инфраструктуре военных аэродромов. Ведомство заявило, что цели удара достигнуты и «все назначенные объекты поражены».

Самым крупным единовременным массированным ударом армии РФ по количеству использованных средств воздушного нападения до сих пор остается атака, произошедшая 7 сентября. Тогда были запущены 810 дронов и 13 ракет. Погибли шесть человек, в том числе два в Киеве, десятки получили ранения.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Алиса (Киев). Мой парень уже четвертый год на войне. Я мечтаю, что война закончится. Как угодно. И он будет свободным. Он сможет спать, нормально есть и мы сможем завести детей. Я чувствую, что мне уже все равно. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. К России я к этому моменту уже отношусь никак […].

Поделитесь вашими мыслями о войне

