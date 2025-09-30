Журналистку из Красноярска Светлану Хустик задержали по делу о «фейках» об армии

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали журналистку Светлану Хустик по делу о распространении «фейков» о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК), сообщают «Проспект мира» и Ngs24.ru.

О задержании «журналиста регионального и иностранного интернет-изданий» сообщил также Следственный комитет по Красноярскому краю, не называя имени задержанного человека.

Когда именно задержали Хустик, неясно. СК опубликовал информацию об этом 30 сентября. Ведомство распространило видео обыска в доме Хустик. Судя по кадрам, рано утром к ней пришли следователь и люди в военной форме и масках.

Дело завели по материалам регионального управления ФСБ. По версии следствия, с апреля 2020 года Хустик сотрудничала в качестве фрилансера с «иностранной некоммерческой корпорацией». В мае 2023-го, как утверждается, она опубликовала интервью, содержащее «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил РФ» в издании, объявленном российскими властями «иноагентом», и получила за это 64 тысячи рублей.

О каком именно интервью идет речь, не уточняется. ТАСС утверждает, что материал был опубликован в издании «Сибирь. Реалии».

Светлана Хустик работала в газете «Комсомольская правда — Красноярск» и «Аргументы и факты на Енисее», ее статьи публиковал сайт Ngs24.ru. Имя Хустик в качестве автора на своих сайтах также указывают издания «Такие дела», «Кедр.медиа» и «Настоящее время». Как отмечает Ngs24.ru, журналистка часто писала материалы на социальные темы.

