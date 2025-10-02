Война Тысяча триста семнадцатый день. Большинство стран ЕС поддержали план по передаче замороженных российских активов Украине

Пожар после российского удара по рынку в Харькове. 1 октября 2025 года Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Лидеры стран ЕС на саммите в Копенгагене, как пишет Reuters, поддержали план Еврокомиссии по использованию российских активов, замороженных в депозитарии Euroclear, для помощи Украине.

План, который сейчас находится на ранних стадиях разработки, был предложен несколько недель назад. Он не предусматривает прямой экспроприации активов — вместо этого ЕС предоставит Украине кредит в размере 140 миллиардов евро под залог этих средств.

В соответствии с планом, Украина должна будет погасить кредит только после того, как война закончится и Россия согласится компенсировать причиненный ущерб. После этого Еврокомиссия вернет деньги Euroclear, и РФ снова сможет их использовать. Так как эта схема формально не предусматривает конфискации, теоретически она не вступает в противоречие с международным правом, запрещающим экспроприацию суверенных активов.

Хотя в целом план поддержали лидеры большинства стран ЕС, у некоторых остаются сомнения. В первую очередь, это Бельгия, где находится Euroclear, а также ее соседи — Франция и Люксембург.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер вскоре после встречи в Копенгагене заявил, что обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить юридические гарантии того, что все страны сообщества разделят возможные финансовые риски в случае потенциальных исков или других действий со стороны России — без этого Бельгия не согласна на изъятие денег. «Бесплатных денег не бывает. Всегда есть последствия», — объяснил де Вевер свои требования.

Он также заявил, что хочет полной ясности: где и сколько российских денег есть в других странах Европы. Как напоминает Reuters, власти государств ЕС скрывают наличие у себя российских активов. По данным Европарламента, помимо Бельгии, от пяти до 20 миллиардов может храниться в Люксембурге, еще 19 миллиардов — во Франции.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фиден после заседания в Копенгагене также подчеркнул, что происходящее — «сложный юридический вопрос», потому что «нельзя просто так захватить активы, принадлежащие другому государству». «Сначала я хотел бы получить ответы на целый ряд вопросов. Среди прочего, как будет погашаться этот кредит? И что произойдет, если Россия не выплатит репарации по мирному договору?» — сказал он.

На площадке Euroclear заморожены около 170 миллиардов евро. Их конфискация и передача Украине обсуждается с самого начала полномасштабной войны. К 2024 году обсуждение практически сошло на нет — из-за опасений крупнейших стран Европы, в том числе Франции и Германии, что это создаст опасный прецедент и подорвет доверие инвесторов к евро. Вместо этого было решено направить Украине прибыль, которая генерируется при инвестировании активов и не затрагивает российские средства непосредственно.

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа — и на фоне сокращения американской поддержки Украины — власти Европы вернулись к обсуждению идеи конфискации, чтобы облегчить финансовое бремя собственных национальных бюджетов.

Власти России постоянно напоминают о незаконности изъятия средств и угрожают судебными исками. Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ, вчера написал, что Москва разрабатывает план на случай, если активы все-таки будут конфискованы. По данным агентства, российские власти могут в рамках нового механизма приватизации национализировать и быстро распродать активы иностранных компаний, оставшихся в России.

Рина. В Украине живут мои близкие родственники — моя родная сестра и ее семья. Я помню ужас первого дня: проснулась ночью, мне звонила дочка. И потом уже не уснула, включила телевизор, а тут: «Я принял решение». Судорожно звоню маме: «Мама, война». [Звоню] сестре — не отвечает, снова звоню — не отвечает. Потом не спали недели две, дежурили с мамой по очереди, глотали все новости. Наши живы, но утро, как и раньше, начинается не с кофе.

Я испытываю отвращение ко всем, кто эту войну поддержал, кто пошел на фронт. У моего знакомого на работе руководителя призвали: он уже зрелый мужчина, куча болячек, отлежался в госпитале, вернулся на гражданку — его призыв признали незаконным. Процесс длился долго, подключили все связи, чтобы на фронт не попал. А теперь жена этого мужчины шьет трусы воякам и плетет маскировочные сетки. И у меня в голове не укладывается: как так можно? Своего спасла, а чужим создает условия для гибели?

Я закипаю, когда мои знакомые рассказывают, что вот, ночь не спали, беспилотники летали. А когда спрашиваешь: «А почему так случилось? Что же произошло вдруг?» — не могут связать причину и следствие. Я оборвала все связи с теми, кто хоть как-то поддерживал эту войну. Мне не жаль, я ненавижу эти людоедские настроения, эту кровожадность. Но в скорый мир я не верю. Хотелось бы, но не верю.

