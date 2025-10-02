Настоятеля храма в Судже обвинили в возбуждении ненависти. Он назвал «хохлами» жителей Курской области, планировавших митинг в годовщину вторжения ВСУ

Прокуратура Суджанского района Курской области составила административный протокол в отношении настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже, протоиерея Евгения Шестопалова, который негативно отзывался о беженцах из приграничных районов. Об этом, как сообщило 2 октября издание «Пепел», говорится в ответе прокуратуры на обращение одного из жителей Суджи.

Протокол составили по о возбуждении ненависти либо вражды из-за жалобы жителя Суджи. Поводом для дела стали высказывания настоятеля храма: он назвал «хохлами» и «мудаками» беженцев из приграничных районов, которые хотели провести митинг 6 августа, в день годовщины наступления ВСУ на Курскую область.

В ответе прокуратуры говорится, что настоятеля храма могут привлечь к административной ответственности после того, как будет проведена лингвистическая экспертиза. Прокуратура назначила экспертизу, но по состоянию на 30 сентября ее не завершили.

Как ранее сообщал «Пепел», протоиерей Евгений Шестопалов в начале августа записал видео, где раскритиковал беженцев приграничных районов, которые хотели устроить митинг. Он назвал эту идею «провокацией врагов, которые хотят неспокойствия». «Годовщина 6 августа — это не повод для празднования, не повод для митинга, не повод вновь кричать о себе: „Вот мы, вы про нас забыли!“. Да кто мы, в конце концов, такие? Вся Россия воюет, а мы что из себя хотим представить?» — заявил настоятель храма.

«Мои хорошие, идите в храм. Кайтесь, радуйтесь, что живы», — говорил Шестопалов, обращаясь к беженцам из приграничных районов.

Представители силовых структур помешали беженцам провести акцию в годовщину вторжения, писал телеграм-канал «Можем объяснить». Беженцы собирались создать в центре Курска символический «дом переселенца» из вещей, напоминающих об утраченном жилье. Однако акцию так и не провели из-за того, что на месте дежурили полицейские. В то же время беженцев не пригласили на официальную церемонию памяти погибших во время военных действий в регионе.

Читайте также

Год вторжению в Курскую область Эта операция принесла ВСУ большие потери. А она могла решить исход войны? Или поражение украинской армии было предопределено?

Читайте также

Год вторжению в Курскую область Эта операция принесла ВСУ большие потери. А она могла решить исход войны? Или поражение украинской армии было предопределено?