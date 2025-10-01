Война Тысяча триста шестнадцатый день. Последствия атак беспилотников: в России остановлены уже больше трети мощностей НПЗ. На фронте могут появиться кавалерийские отряды

Система оповещения в Москве Vitaly Smolnikov / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В России остановлено больше трети мощностей НПЗ

К концу сентября на НПЗ в России простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, пишет РБК со ссылкой на данные профильного аналитического агентства «Сиала».

Две трети от этих простоев стали результатами атак украинских беспилотников. Из-за этих атак выведены из строя мощности, обеспечивающие производство 236 тысяч тонн продукции в сутки, следует из оценок «Сиалы». Это стало историческим рекордом, опередив показатели августа (206 тысяч тонн в сутки). До начала нынешнего кризиса рекордный простой фиксировался в мае 2022 года (196 тысяч тонн).

Только за сентябрь после налетов беспилотников приостановили работу четыре НПЗ, в том числе завод «Кинеф» в Ленинградской области и предприятие «Роснефти» под Рязанью, которые входят в пятерку крупнейших в стране.

Как отмечает РБК, на фоне кризиса Беларусь впервые за длительное время возобновила и сразу резко увеличила продажи бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже. В сентябре закупка российскими автозаправками белорусского бензина в месячном выражении выросла сразу на 168%.

Как писал «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, в сентябре дефицит бензина в РФ достиг примерно 400 тысяч тонн из ежемесячных поставок в два миллиона. Цены на бензин на Петербургской бирже в последние недели остаются на максимальных значениях за всю историю.

На этом фоне в некоторых регионах начались перебои с топливом на автозаправках, наиболее сложная ситуация — на Дальнем Востоке и на юге России. В аннексированном Крыму власти ограничили продажу топлива — не более 30 литров в одни руки, а также на 30 дней договорились с трейдерами о фиксированной цене топлива.

Правительство РФ накануне продлило ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца года. При этом сегодня вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с бензином в стране «абсолютно контролируемая». «Наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов», — сказал он.

На фронте могут появиться кавалерийские отряды

Российские штурмовые отряды могут начать активно использовать лошадей, пишет «Коммерсант». Раньше такие случаи уже были, но они были единичными. Сейчас армия РФ предпринимает «попытки возрождения полноценной кавалерии».

Как рассказал телеканалу RT командир отряда спецназначения «Шторм», бойцы которого уже обучаются верховой езде, лошадь благодаря своим инстинктам может наступить на мину с меньшей вероятностью, чем человек, а также лучше ориентируется в темноте.

Тактика использования лошадей штурмовыми отрядами, по словам командира, может быть следующей: на одном коне верхом сидят два человека, один из которых ведет лошадь, а второй при необходимости обеспечивает прикрытие огнем. На месте штурма они спешиваются и вступают в бой.

Лошади хорошо передвигаются по бездорожью, их использование также уменьшает риск срабатывания магнитных мин (из-за отсутствия металла) — это обеспечивает мобильность и скрытность. Однако есть и дополнительные сложности: лошадей надо обучать и кормить, их грузоподъемность — намного меньше, чем у машин. Поэтому, отмечает «Коммерсант», вероятность их массового применения на поле боя минимальна.

«В целом же попытка вернуть лошадей на современное поле боя во многом символична. Участники военных действий, ставших ареной демонстрации технологических решений, вынуждены вновь обращаться к базовым средствам — от аналогового телефонного кабеля до подводы с вьючными животными, — когда современные технологии оказываются уязвимы», — пишет «Коммерсант».

Ранее в ходе войны российские военные также использовали средства индивидуальной мобильности — внедорожные моноколеса и электросамокаты повышенной проходимости. Использование этих транспортных средств понижает вероятность получения серьезного ранения от противопехотных мин. Как писал ТАСС, такие случаи были единичными.

Артур (Камчатский край). Тупость. Это главное слово войны или « ». Фасады зданий осыпаются, подъезды давно не ремонтировались, дороги дырявые и треснутые, зарплаты низкие. Но давайте потратимся на снаряды и ракеты. Давайте скинемся всей страной, каждый чем может. Скинемся из налогов, поднимем НДС, поднимем расходы бюджета на оборону, увеличим дефицит бюджета. А кроме этого скинемся еще и на срочносборы на РЭБ в карманы z-блогеров. Разве не тупость?

Если средний уровень жизни в РФ станет заметно выше, то почти любой украинец сам захочет присоединиться без войны. Если фасады зданий хотя бы просто покрасить по советской технологии, то реальность за окном будет больше радовать глаз. А сейчас новости по телеку о новых победах выглядят вымышленными и не соответствуют действительности. Если подъезды и дороги ремонтировать хотя бы раз в пять-десять лет (не говорите мне про Мск или СПб, это не Россия), то может быть мой город не будет выглядеть как послевоенный. Присоедините Камчатку к РФ тоже, пожалуйста, не только Мариуполь.

Такие улучшения я называю «ракеты с пиздатой жизнью». Такие ракеты намного дешевле «Искандеров» и тому подобного, от таких ракет не умирают люди. Давайте запускать их пачками по 100-500 штук в неделю: 100 подъездов, 10 километров дорог, 10 зданий.

