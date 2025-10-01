Reuters: российские власти блокируют попытки Райффайзенбанка уйти из страны

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) снова не смог продать долю в своем российском бизнесе, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По информации собеседников агентства, RBI пытался продать российское подразделение местному покупателю. Продажа возможна лишь с одобрения российских властей, но Москва желает сохранить банк в России как канал для расчетов с западными странами, прежде всего с Европой, говорят собеседники Reuters. Власти также считают, что продажа российскому инвестору приведет к введению санкций.

Как отмечает Reuters, Райффайзенбанк остается крупнейшим в России банком, который не попал под санкции, что делает его «критически важным» для денежных расчетов с Европой, в том числе за российский газ. При этом австрийский Raiffeisen находится под давлением США и Евросоюза, которые требуют от него сократить активность в России из-за российского вторжения в Украину.

Один из собеседников Reuters рассказал, что для обсуждения возможной сделки по продаже российского бизнеса в Россию приезжал исполнительный директор RBI Иоганн Штробль. Когда это происходило, не уточняется.

«RBI ведет переговоры о продаже своей российской дочерней компании», — заявил в комментарии агентству представитель Raiffeisen Bank International, добавив, что банк не может назвать конкретные сроки, так как «требуются многочисленные разрешения регулирующих органов, включая одобрение российских властей».

Raiffeisen Bank International объявлял о планах свернуть бизнес в России еще в первые недели полномасштабной российско-украинской войны. Через год группа сообщила, что рассматривает два сценария выхода с российского рынка — продажу «дочки» или вывод этого актива из состава группы. В апреле 2024 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) предписал RBI сократить свой кредитный портфель в стране на 65% к 2026 году и сократить международные платежи. В июле банковская группа заявила, что «активизирует усилия» по сокращению своего бизнеса в России под давлением ЕЦБ, но не может спрогнозировать сроки, поскольку любая сделка требует многочисленных согласований.

В октябре 2024 года глава RBI Йоханн Штробль заявил, что банк не готов уйти из России по так называемому «нулевому сценарию» — то есть без какой-либо компенсации за российский бизнес. Он отметил, что Райффайзенбанк вместе с этим продолжает принимать меры по сокращению бизнеса в России и будет придерживаться этой стратегии и в дальнейшем.