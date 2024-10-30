Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) пока не готова уйти из России по так называемому «нулевому сценарию» — то есть без какой-либо компенсации за российский бизнес, заявил ее глава Йоханн Штробль на конференц-звонке по итогам работы банка за третий квартал, пишет Frank Media.

Журналисты отмечают, что вопрос, связанный с судьбой российской «дочки» RBI на звонке задали как минимум четыре раза. «Я понимаю ваш вопрос: а как насчет того, чтобы просто уйти, реализовав „нулевой сценарий“. Я понимаю вашу точку зрения. <…> И мы действительно это принимаем во внимание. Но мы пока не находимся на том этапе, чтобы уйти без какой-либо компенсации», — сказал Штробль, отвечая журналистам.

Он отметил, что Райффайзенбанк вместе с этим продолжает принимать меры по сокращению бизнеса в России и будет придерживаться этой стратегии и в дальнейшем. Однако конкретного плана по уходу из страны у банка, по словам Штробля, пока нет. «Мы можем изучить возможности частичного или полного выхода из бизнеса, а пока мы этого не сделаем, ускоренное сокращение бизнеса — наш основной сценарий», — заявил он.

Raiffeisen Bank International, остающийся одним из крупнейших западных банков в России, объявил о планах свернуть деятельность в стране еще в первые недели после вторжения российских войск в Украину. Весной 2023 года стало известно, что Европейский центральный банк требует от RBI сформировать план действий по сокращению своего присутствия на российском рынке.

В апреле 2024 года ЕЦБ предписал RBI сократить свой кредитный портфель в стране на 65% к 2026 году и сократить международные платежи. В июле банковская группа заявила, что «активизирует усилия» по сокращению своего бизнеса в России под давлением ЕЦБ, но не может спрогнозировать сроки, поскольку любая сделка требует многочисленных согласований.

Банк действительно ввел ряд существенных ограничений для клиентов (переводы в долларах и евро закрыты, срочные вклады больше не открываются, депозиты активно сокращаются). Однако в начале сентября возникла еще одна помеха уходу банка в виде решения Арбитражного суда Калининградской области по иску компании «Распериа трейдинг лимитед» к австрийской строительной группе Strabag SE и еще нескольким компаниям. Суд в качестве обеспечительной меры запретил группе RBI, которая владеет 100% акций российского Райффайзенбанка, любые операции с ними. В банке заявили, что это «неизбежно приведет к дальнейшим задержкам» продажи российского бизнеса.

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