«Губернатор» аннексированной Херсонской области сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ погиб глава «совета депутатов» Новой Каховки

Владимир Леонтьев — председатель «совета депутатов» оккупированного российскими войсками города Новая Каховка в Херсонской области — погиб в результате атаки украинского дрона «Баба-яга». Об этом заявил «губернатор» аннексированной области Владимир Сальдо.

Утром 1 октября Сальдо сообщил, что Леонтьев получил ранения при атаке дрона и находится в тяжелом состоянии в больнице. Позже он заявил, что Леонтьев умер в больнице.

Сальдо назвал Леонтьева «настоящим патриотом», который любил Россию и Херсонщину, а также одним из первых сторонников «Единой России» в области.

В апреле 2022 года прокуратура Украины объявила Леонтьеву о подозрении в коллаборационной деятельности. По версии украинского следствия, 2 апреля Леонтьев начал сотрудничество с российскими властями и «был провозглашен руководителем временно гражданской администрации Новой Каховки». Прокуратура утверждала, что он призывал жителей к сотрудничеству с российской армией и говорил о необходимости «налаживания связей с государством-агрессором».

Леонтьев в мае 2023 года заявлял, что на него пытались совершить покушение.