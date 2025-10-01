Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Андрею Парубию
Депутату Верховной рады Андрею Парубию посмертно присвоено звание Героя Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
В документе отмечается, что звание депутату присвоено «за выдающиеся заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность».
Андрей Парубий — бывший комендант Евромайдана, спикер Верховной рады Украины в 2016-2019 годах — был убит во Львове 30 августа. Нападавший не менее восьми раз выстрелил в Парубия на улице, после чего скрылся. Депутат погиб на месте. Подозреваемого в убийстве задержали в ночь на 1 сентября в Хмельницкой области. По данным МВД, убийство тщательно готовилось, в частности, преступник следил за графиком передвижений погибшего. Подозреваемый в преступлении заявил, что пошел на убийство из мести украинским властям. Он попросил обменять его на военнопленных, чтобы он отправился в России на поиски погибшего на войне сына.