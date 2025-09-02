Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия заявил, что действовал из мести украинским властям. Он попросился на обмен, чтобы найти тело погибшего на войне сына

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия назвал свои действия «местью украинским властям». Об этом он заявил в беседе с журналистами во время заседания суда во Львове, где ему избирали меру пресечения.

Как передает корреспондент «Громадське» из зала суда, подозреваемый признал свою вину в преступлении. Украинское издание «Страна» пишет, что его зовут Михаил Сцельников, он 1973 года рождения.

«Я признаю, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог уехать [в Россию] и найти тело своего сына», — приводит его слова «РБК-Украина».

Подозреваемый также назвал ложными сообщения о том, что его шантажировали российские спецслужбы информацией о сыне, пропавшем без вести на войне. На вопрос, почему он выбрал для убийства именно Парубия, Сцельников ответил, что тот был просто «рядом».

«Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя», — добавил он. Украинские СМИ предполагают, что речь идет о бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

По данным украинской службы «Радио Свобода», на первом допросе подозреваемый рассказал, что его сын служил в ВСУ и пропал без вести в 2023 году на бахмутском направлении. Он начал искать информацию о судьбе сына и вышел на неких представителей России, которые заявили, что его сын погиб. Источники «Страны» в свою очередь утверждали, что силовики скептически относятся к информации СМИ о том, что подозреваемый якобы согласился убить Парубия после общения с российскими спецслужбами, пообещавшими передать ему тело погибшего на войне сына.

Суд во Львове отправил подозреваемого под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 УК Украины) и незаконном обращении с оружием (часть 1 статьи 263).

Андрей Парубий — бывший комендант Евромайдана, спикер Верховной рады Украины в 2016-2019 годах — был убит во Львове 30 августа. Нападавший не менее восьми раз выстрелил в Парубия, после чего скрылся. Парубий погиб на месте. По данным МВД, убийство тщательно готовилось, в частности, преступник следил за графиком передвижений погибшего. Прокуратура Украины сообщала, что подозреваемый — 52-летний житель Львова.

