Заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова задержали по делу о «фейках» об армии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Политик задержан, его доставили на допрос в подразделение СК по Москве.

Круглова подозревают в распространении «фейков» об армии РФ по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет).

По данным следствия, в апреле 2022 года Круглов разместил в телеграм-канале «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины». Другие подробности уголовного дела в пресс-релизе СК не сообщаются.

Максим Круглов возглавлял фракцию «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Пост заместителя председателя партии «Яблоко» политик занимает с декабря 2023 года.