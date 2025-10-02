Financial Times: баллистические ракеты России научились обходить систему ПВО Patriot
Россия, вероятно, модифицировала свои баллистические ракеты, которые применяет для ударов по Украине, чтобы они могли обходить систему противовоздушной обороны Patriot, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на украинские и западные источники.
Предполагается, что Россия модернизировала оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который запускает ракеты с предполагаемой дальностью до 500 километров, а также аэробаллистические ракеты «Кинжал» с дальностью до 480 километров.
По данным источников FT, российские ракеты сперва следуют по обычной траектории, а затем отклоняются и совершают крутой пикирующий маневр или маневры, что позволяет им уклониться от ракет-перехватчиков системы Patriot.
За последние месяцы Украина стала значительно реже перехватывать российские баллистические ракеты: если в августе ПВО перехватывали 37% ракет, то в сентябре — только 6%.
По информации издания, летом 2025 года Россия нанесла ракетные удары по меньшей мере по четырем заводам по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях.
Одной из целей ВС РФ стало предприятие, выпускающее турецкие дроны Bayraktar, удар по нему нанесли в ходе атаки 28 августа. Тогда же российские ракеты обошли противовоздушную оборону Украины и повредили офисы делегации Евросоюза и «Британского совета», которые находились поблизости.
Patriot — единственная система ПВО, стоящая на вооружении Украины, которая способна сбивать российские баллистические ракеты, отмечает Financial Times.