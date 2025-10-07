Снаряды артиллерийского подразделения 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на запорожском направлении, 31 марта 2025 года Dmytro Smolienko / Ukrinform / NurPhoto / Getty Images

Украина

Украина наращивает закупки вооружения у отечественных производителей, но не всегда выбирает поставщиков с наименьшей ценой. Это беспокоит экспертов по борьбе с коррупцией

По мере того, как Украина наращивает производство собственных дронов и ракет и переориентируется на отечественных производителей, существенная часть государственных расходов остается военной тайной, а эксперты и аналитики обеспокоены незначительным прогрессом в борьбе с давней проблемой коррупции в сфере военных закупок, пишет The New York Times.

Одним из главных поводов для беспокойства стали проверки государственных аудиторов, показавшие, что Киев неоднократно заключал контракты на поставки артиллерийских снарядов, дронов и другого вооружения с компаниями, предложившими более высокие цены, чем их конкуренты. Журналисты, ознакомившиеся с результатами внутренних правительственных проверок, пишут о «десятках» подобных контрактов, заключенных чуть более чем за год.

Контрактами на поставку вооружений занимается Агентство оборонных закупок, которое было создано как независимое подразделение Минобороны Украины весной 2023 года — после многочисленных сообщений СМИ о сомнительных расходах в армии, что в итоге привело к отставке тогдашнего министра обороны Алексея Резникова. Бюджет агентства в 2025 году составляет около 10 миллиардов долларов, а финансируется оно в основном за счет налоговых поступлений, хотя и начало получать европейские субсидии.

По данным государственного аудита, изучившего закупки агентства с начала 2024 года до марта 2025-го, разница между ценой минимальных предложений и суммой фактически заключенных контрактов составила около 129 миллионов долларов. Аудиторы, как пишет NYT, не выдвинули обвинений в хищении, но передали часть контрактов на проверку правоохранительным органам.

Журналисты отмечают, что само по себе заключение контрактов с компаниями, предложившими более высокие цены, не обязательно указывает на коррупцию. Исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб говорит, что иногда более низкие ценовые предложения отклоняются по правдоподобным причинам. «Это обоснование может быть правдивым, а может быть и проявлением коррупции», — считает она.

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов заявил, что более дешевые предложения иногда отклоняются, поскольку «могут не соответствовать необходимым стандартам качества, срокам поставки, условиям оплаты или другим ключевым критериям».

Еще одна особенность нынешнего положения дел в оборонной сфере заключается в том, что подавляющее большинство закупок — как минимум до прошлого года — осуществлялось через посредников. Эти фирмы, которые раньше назывались «специальными экспортными компаниями», в течение многих лет продавали украинское оружие странам Африки и Ближнего Востока. В 2022 году они переключились на импорт из этих стран, а затем стали посредниками в сделках между Агентством оборонных закупок и украинскими производителями. Большинство посредников при этом получали трехпроцентную наценку с продаж.

Таким образом Украина, как пишет NYT, переживает «военный эксперимент», закупая оружие не у крупных оборонных подрядчиков, а у множества поставщиков, большинство из которых — технологические стартапы, а некоторые — «крошечные мастерские, работающие буквально в подвалах».

Мир

Трамп заявил, что принял решение о поставках ракет «Томагавк» Украине (но какое — неясно). В Кремле снова предупредили об эскалации

Дональд Трамп накануне заявил, что «в некотором смысле» принял решение о поставке Киеву дальнобойных крылатых ракет «Томагавк», которые могут достигать целей на расстоянии 1500 километров. Трамп сказал об этом в ответ на вопросы журналистов в Белом доме, добавив, что ему «надо узнать, что они [Украина] будут с ними [ракетами] делать».

О том, какое именно решение он принял, Трамп не сообщил, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США следующим образом: «Мы так понимаем, что нужно дождаться, наверное, более четких заявлений — если они последуют. <…> Что касается позиции Москвы — она была весьма недвусмысленно изложена президентом Путиным. Это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима». По словам Пескова, «надо отдавать отчет», что речь идет о ракетах, которые «могут быть также в ядерном исполнении».

По данным источников издания Axios, украинцы тоже не знают, какое решение принял Трамп. Но, по их словам, представители администрации Трампа в последние недели выражали обеспокоенность тем, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после того, как они будут куплены и оплачены странами НАТО.

Война глазами читателей «Медузы»

Алиса. Я — русская по папе и украинка по маме. Родилась в России и здесь же выросла. Свою родню в Украине посещала регулярно и очень любила. Все время на связи. Дата 24 февраля 2022 года стала смертью для моей веры в людей и общество. Дальше были месяцы кошмара и каждодневных звонков, не буду описывать подробности, думаю, все мы помним начало войны. Мои родственники живы, и каждый день я молюсь, чтобы это оставалось так. Кто смог — уехал из Украины. Другие сейчас на войне.

Осенью 2022 года объявляют частичную мобилизацию в РФ и на войну забирают моего папу. Насильно, одним днем, он не выбирал это. У него были существенные проблемы со здоровьем, которые были весомым основанием для того, чтобы он не подпадал под мобилизацию […]. Мы сделали, что могли: писали в СМИ, куда могли дописаться, прокуратуру, был суд, потом апелляция. Не помогло. По состоянию на сегодняшний день он так и не попал в зону активных боевых действий, а находится «в тылу». Это и сохраняет ему жизнь и остатки здоровья […]. Вот так вышло, что мои ближайшие родственники воюют по разную сторону в этой отвратительной и бесчестной войне.

Могу сказать, что и этого достаточно, чтобы потерять веру в людей и, в особенности, в русское общество. Меня грело то, что вся моя ближайшая родня не потеряла понимания белого и черного в этом мире, понимания того, что является добром, а что злом. Мои родственники с Украины, будучи на войне, точно понимали, за что воюют. Понимали, что этой войне не было оправданий. Понимали, что воюют не для того, чтобы убить русских, а чтобы отстоять свое право на свободное государство. Мы продолжаем любить и поддерживать друг друга, несмотря на то, что было много предпосылок, чтобы потерять эту связь. Но и мой папа не выбирал этот путь, он понимает, насколько неправильно все то, что происходит. Понимает и не верит в эту войну. Просто сбежать не может.

Большим ударом для меня стало поведение людей здесь — на территории России […]. Патриотические лозунги, оправдание войны, восхваление России, когда на территории Украины, наших ближайших соседей, по указке Путина происходит массовое убийство. Я не знаю точную статистику, но у каждого второго моего знакомого была родня в Украине. Как укладывалось в их голове оправдание убийств даже далеких родственников — я не знаю. […]

Дорогая «Медуза», я не понимаю как дальше жить, но пытаюсь. Я чувствую огромный груз вины перед украинским сообществом. Я чувствую презрение к любой форме патриотизма в моей стране. Человеческая жизнь — вот настоящая ценность. Я чувствую свое бессилие и одиночество. Чужой среди своих. Свой среди чужих. А тем временем прошло 3,5 года войны…

Читайте также

