Российские войска атаковали дронами Одесскую область. Повреждены объекты энергетики и порт, город Черноморск остался без электричества

Российские беспилотники в ночь на 9 октября атаковали Одесскую область, сообщил глава военной администрации Олег Кипер.

Силы ПВО сбили большинство дронов, но, по словам Кипера, повреждения получили гражданская, портовая и энергетическая инфраструктура.

В результате атаки произошли пожары в двух частных домах, административном здании, на автозаправочной станции. Кроме того, пожар произошел в порту — там загорелись контейнеры с растительным маслом и деревянными пеллетами.

По предварительным данным, пострадали пять человек. Без электричества остались 30 тысяч абонентов.

Под удар попал в том числе город Черноморск. Городские власти сообщили, что повреждена гражданская инфраструктура и частные дома. Почти весь город остался без электричества.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска выпустили по Украине 112 беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили 87 дронов, зафиксированы попадания 22 беспилотников по 12 локациям.