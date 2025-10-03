«Нафтогаз» заявил, что российская армия нанесла самый массированный удар по газовой инфраструктуре Украины

В ночь на 3 октября российские войска нанесли самый мощный удар по газодобывающей инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны. Об этом говорится в заявлении украинской компании «Нафтогаз».

По данным компании, по объектам в Харьковской и Полтавской областях было выпущено 35 ракет, в том числе баллистических, а также 60 беспилотников. Только часть из них были сбиты.

Председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил, что в результате атаки значительная часть объектов повреждена, некоторые разрушения «критические». По его словам, никакого военного смысла в этом ударе не было.

«Это целенаправленный террор против гражданской инфраструктуры, обеспечивающей добычу и подготовку газа, который используется для нормальной жизни людей. <…> Очередное проявление российской подлости, направленной исключительно на срыв отопительного сезона и лишение украинцев возможности обогревать свои дома зимой», — добавил он.

Минобороны России отчиталось, что в ночь на 3 октября армия РФ нанесла массированный удар «по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу».

В Полтавской области в результате российской атаки остановили работу несколько объектов газодобычи. В Сумской области были частично обесточены Конотопский и Шосткинский районы.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Россия «долго терпела» украинские удары по энергетической инфраструктуре. «И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. Отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно», — добавил Путин.