Страны Балтии готовят план массовой эвакуации в случае нападения России Предполагается, что беженцами станут более миллиона из шести миллионов жителей Литвы, Латвии и Эстонии

Регистрация добровольцев для участия в учениях по эвакуации в Вильнюсе, 7 октября 2025 года Ints Kalnins / Reuters / Scanpix / LETA

Власти Литвы, Латвии и Эстонии разрабатывают план действий на случай вторжения российских войск, предусматривающий массовую эвакуацию мирных граждан, пишет Reuters.

С началом полномасштабной российско-украинской войны страны Балтии удвоили свои расходы на оборону. Правительства неоднократно заявляли о планах строительства защитных сооружений на границах с Россией и Беларусью. В мае 2025 года Литва, Латвия и Эстония также договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны.

На этой неделе в столице Литвы прошли учения по эвакуации населения. Согласно плану учений, из четырех районов Вильнюса муниципальным транспортом вывезли около 100 человек в подготовленные приемные пункты в другие города страны — Кельме, Кедайняй, Каунас, Шяуляй и Укмерге.

Волонтеры на учениях в эвакуационном пункте, устроенном в спортивном зале в Каунасе, 7 октября 2025 года Ints Kalnins / Reuters / Scanpix / LETA

Литовские чиновники, опрошенные Reuters, говорят, что актуальный план действий на случай непредвиденных ситуаций разрабатывается для гораздо большего числа граждан.

Как заявил глава литовского Департамента пожарной безопасности и спасения Ренатас Пожела, в случае российского нападения Литва планирует эвакуировать половину жителей на территории в пределах 40 километров от границ России и Беларуси — это около 400 тысяч человек. Предполагается, что 300 тысяч человек будут размещены на западе страны в Каунасе — в местных школах, университетах, церквях и на спортивной арене.

По словам Пожелы, в рамках эвакуационного плана уже выбраны пункты сбора граждан, в том числе в Вильнюсе, выделены поезда и автобусы, а на складах имеются запасы предметов первой необходимости, включая туалетную бумагу и походные матрасы. Для автомобилистов подготовлена карта — на ней отмечены предпочтительные для эвакуации второстепенные трассы (основные магистрали освободят для армии) и города, где можно найти убежище.

Пассажирский автобус в Сувалкском коридоре, 19 марта 2025 года Kacper Pempel / Reuters / Scanpix / LETA

Эстония готовит план по переселению десятой части своего населения — около 140 тысяч человек — во временные убежища, рассказал советник эстонского Спасательного департамента Ивар Май. Среди них — жители приграничного с Россией города Нарва (в нем проживают 50 тысяч человек, в основном русские по национальности). По словам Мая, речь идет только о тех, кому некуда больше поехать — остальные, вероятно, переедут к родственникам, полагают власти.

По оценкам властей Латвии, в случае российского вторжения свои дома покинет треть жителей страны — то есть 630 тысяч человек, рассказал агентству заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы страны Иварс Накуртс.

Учения военнослужащих армии Латвии по предотвращению беспорядков, 7 сентября 2024 года, город Карсава Valda Kalnina / EPA / Scanpix / LETA

Таким образом, в общей сложности перемещенными лицами могут стать более миллиона человек. Общая численность населения стран Балтии составляет 6,2 миллиона человек (Литва — 2,9 миллиона человек, Латвия — 1,9 миллиона человек, Эстония — 1,4 миллиона человек).

При этом ни у одной из трех балтийских стран нет детальных планов переселения граждан за границы своих территорий.

Единственный путь, соединяющий страны Балтии с остальным Евросоюзом — это Сувалкский коридор, пограничная зона протяженностью менее 100 километров, зажатая между Беларусью и Калининградской областью РФ. В случае агрессии есть риск, что Россия захватит его. Кроме того, прибывающая в страны Балтии военная техника НАТО будет иметь явный приоритет для передвижения по коридору перед людьми, которые попытаются бежать в Польшу.

Участок польско-белорусской границы, 6 сентября 2023 года Fabian Sommer / dpa / Scanpix / LETA

Российские власти отрицают, что планируют нападать на страны НАТО. Как считают в военном альянсе, Кремль может быть готов к нападению в течение пяти лет — и наиболее вероятной целью станут страны Балтии. Летом 2022 года власти Эстонии заявляли, что план НАТО по защите Балтии подразумевает, что три страны могут быть быстро завоеваны Россией и освобождены только через 180 дней. За это время Эстония будет «стерта с карты», говорила тогдашний премьер-министр страны Кая Каллас.

