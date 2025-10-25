Война Тысяча триста сороковой день. Плотина под Белгородом повреждена украинскими ракетами, жителей просят эвакуироваться. ВС РФ атаковали Киев, погибли два человека

Пожарные ГСЧС Украины ликвидируют возгорание после российского удара. Киев, 25 октября 2025 года Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Россия

Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате украинского удара, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Жителям населенных пунктов, которым может угрожать затопление при прорыве плотины, предлагают эвакуироваться, сообщил он.

«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — написал Гладков 25 октября в своем телеграм-канале.

Жителям, у которых «нет другой возможности временного расселения», власти предлагают переместиться в пункты временного размещения в Белгороде. В частности, речь идет о жителях нескольких улиц в селах Безлюдовка и Новая Таволжанка, а также в микрорайоне Титовка в Шебекине.

Повреждения плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. 25 октября 2025 года Соцсети

Повреждения плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. 25 октября 2025 года Соцсети Повреждения плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. 25 октября 2025 года Соцсети

Фото предполагаемых последствий удара по плотине Белгородского водохранилища поздним вечером 24 октября опубликовал телеграм-канал MNS, сообщив, что, по его данным, гидротехническое сооружение атаковали тремя реактивными снарядами HIMARS. Ранения получили два человека, писал телеграм-канал. Плотина, по сведениям MNS, получила повреждения, но угрозы прорыва пока нет. Эти же фотографии позднее опубликовал и украинский телеграм-канал Supernova+, повторив сообщение об ударе ракетами HIMARS. Официально украинская сторона удар по плотине Белгородского водохранилища на момент публикации не комментировала.

Украина

Российские военные в ночь на 25 октября нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По последним данным, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, погибли два человека, 12 пострадали. По данным ГСЧС Украины, пострадали 13 человек, двое погибли.

В нежилой застройке Дарницкого и Деснянского районов из-за российского удара начались сильные пожары. В Днепровском районе, по данным главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, повреждено здание детского сада.

Разрушения после российского удара по Киеву. 25 октября 2025 года Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Дым над Киевом после российского удара. 25 октября 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Также войска РФ нанесли удары ракетами и беспилотниками по населенным пунктам Днепропетровской области. Погибли два человека, сообщил врио главы областной администрации Владислав Гайваненко, семеро пострадали. Среди погибших — спасатель ГСЧС Украины.

Минобороны РФ объявило, что в ночь на 25 октября был нанесен «групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу».

«Именно благодаря таким атакам мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы защитить наши города от этого ужаса», — написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. «На российскую баллистику нужен ответ сильных держав», — подчеркнул он.

Война глазами читателей «Медузы»

Диана. Я чувствую только усталость и опустошение, а иногда еще и гнев. Гнев я чувствую как человек, который никогда не голосовал за Путина и никогда всего этого не выбирал, но вынужден страдать из-за чужих решений. И здесь вы можете сказать, что украинцы страдают больше: да, вероятно так, но когда мы вернулись к риторике, кто заслуживает сочувствия, а кто нет?

И точно так же я плохо понимаю, когда мы вернулись к риторике, что есть люди, которых нельзя убивать и которых надо защищать, а есть те, по кому можно и выстрелить — подумаешь, они погибнут, если по заводу рядом с ними будет прилет. Ведь самая верная риторика: никто не должен умирать, никого нельзя убивать. А пока получается так, что никто не расстроится, если в следующую ночь погибну я или моя семья, раз уж мы живем слишком близко к заводу (и тем более раз уж мы живем в России). Но всем будет больно и страшно, если в следующую ночь погибнут люди из Украины.

Мне искренне жаль погибших украинцев, но я не виновата в их смерти — я не голосовала за Путина, я протестовала против Путина и помогала ФБК. Я ни копейки не донатила российским войскам, и никто из моих родственников и близких не пошел на фронт. Никто из моего окружения не убил ни одного украинца. И я просто хотела бы выжить, понимаете? Просто хотела бы, чтобы моя жизнь в ваших глазах чего-то тоже стоила.

