Последствия удара армии РФ по Харькову. 24 октября 2025 года Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Мир

Евросоюз гарантировал продолжение финансовой поддержки Украины до конца 2027 года. Соответствующее решение было принято по итогам саммита лидеров стран сообщества.

«Мы будем поддерживать Украину настолько, насколько это будет необходимо, и так долго, пока это будет нужно», — заявил на итоговой пресс-конференции председатель Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, европейские лидеры «обязались обеспечить финансовые потребности Украины на ближайшие два года».

Откуда на эту поддержку будут выделены деньги, Кошта официально не уточнил. Он лишь призвал Еврокомиссию «как можно скорее» предоставить варианты финансирования Украины в 2026-2027 годах.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что единственный рассматриваемый сейчас способ финансирования помощи Украине — передача ей заблокированных российских активов в рамках так называемого «репарационного кредита».

По итогам саммита договориться об этом странам ЕС не удалось, хотя еще за несколько дней до встречи СМИ писали, что все разногласия улажены. Против выступила Бельгия, хотя, как писали журналисты несколько дней назад, она была готова поддержать план использования российских денег.

В Бельгии находится депозитарий Euroclear, где хранится большая часть российских средств, которые планируется изъять. Поэтому в Брюсселе опасаются, что страна будет нести дополнительные риски, и требуют, чтобы весь Евросоюз обязался разделить их.

Предполагалось, что на заседании страны ЕС дадут формальный мандат Еврокомиссии для начала подготовки юридического документа, который позволит передать деньги Украине. По итогам заседания был сформулирован компромиссный «сбалансированный текст, чтобы каждый мог интерпретировать его так, как ему выгодно», сообщил источник Politico, однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер его не одобрил. По данным издания, де Вевер отклонил компромиссный вариант, «достигнутый в последнюю минуту».

Как рассказали источники Politico, в течение последних недель бельгийские официальные лица неоднократно призывали Еврокомиссию провести переговоры на двусторонней основе, чтобы обсудить «наиболее деликатные аспекты» кредита, однако встретились с отказом — и были «возмущены» этим.

В итоге Бельгия ограничилась заявлением, что не будет препятствовать Еврокомиссии в дальнейшей разработке плана. Председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил уверенность, что итоговое соглашение будет одобрено на декабрьском саммите ЕС.

Украина

Более 90% жителей Украины негативно относятся к России и ее гражданам, этот показатель остается практически неизменным с начала полномасштабной войны. Таковы итоги нового исследования Киевского международного института социологии.

О своем негативном отношении к России заявили 91% украинцев, о положительном — лишь 4%. Наименьшее количество тех, кто негативно относится к РФ — на востоке Украины (80%), наибольшее — в центральной части (93%). Непосредственно к жителям России (а не к самому государству) плохо относятся 85% украинцев, хорошо — 8%.

Социологи отдельно отметили, что и среди русскоязычных жителей Украины преобладают негативные оценки в адрес РФ и россиян — хотя и на немного более низком уровне. Среди тех респондентов, кто указал русский язык как родной, лишь 12% хорошо относятся к России как к государству и 22% — к его жителям, отрицательно — 76% и 69% соответственно.

«Русскоязычные украинцы — это патриоты, которые не желают жить в России. Поэтому прикрываться фактом использования русского языка для оправдания территориальных потерь — ошибочная политика», — отметили авторы исследования.

Перед началом полномасштабной войны доля украинцев, негативно относящихся к России, составляла 40-50%, в то время как 30-40% говорили о своем позитивном отношении. До 2014 года, когда РФ аннексировала Крым, к России положительно относились более 80% жителей Украины.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами.

Егор. Два-три раза в год я посещаю большое кладбище в большом городе. И каждый раз очень сложно найти нужную могилу. В один приезд она ютится почти на краю поля флагов, а к следующему разу поле флагов уходит в сторону, ближе к лесу (в очередной приезд поле флагов поглотит уже и этот лес), а на его месте — поле каменных монументов. Монументы эти — они солдатам, не людям. В полный рост, в камне или рисунке на камне, в экипировке, с оружием и нашивками. Имена там вторичны, в первую очередь можно узнать позывной, род войск, место смерти, дату смерти, дату обнаружения или опознания, дату захоронения. Ничто не говорит о том, что у них была гражданская жизнь. Они ворвались в наш мир сразу с оружием в руках под Купянском или Бахмутом, а потом их привезли сюда.

Напротив могилы, что я посещаю, лежит военный медик, мой ровесник, родились в одном месяце и в одном году. Каждый раз встречаю там его пожилых родителей. Часто они что-то просят: дать спички, веревку, что-то поправить или налить воды в вазы. Мне очень неловко перед ними: почему их сын лежит в земле, а я стою перед ними? Почему не встал на защиту его и остальных парней, а топчу землю далеко от ленточки?

Кочующее поле флагов и эти престарелые люди, потерявшие сына, — невыносимое зрелище. Когда-нибудь их имена будут обнародованы честно и официально, а не в списках иноагентов. Я хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Они не герои, но для меня они и не ватники, не предатели, не преступники. Они — заложники чудовищной исторической ошибки. И теперь они мертвы.

