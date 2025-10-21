Украинский военнослужащий на позиции. Донецкая область, 20 октября 2025 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Страны ЕС договорились начать передачу российских активов Украине

Страны Евросоюза достигли политического согласия по вопросу передачи замороженных российских активов Украине. Об этом пишет Politico.

По данным издания, соглашение было достигнуто на состоявшейся вчера встрече постпредов ЕС. По ее итогам был подготовлен проект документа, в котором Еврокомиссии предлагается начать работу над изъятием российских денег. Формально этот документ должен быть утвержден лидерами стран ЕС, ожидается, что это произойдет в ходе общеевропейского саммита в четверг, 23 октября.

Согласованный текст один из дипломатов назвал «политическим разрешением» для Еврокомиссии начать процедуру изъятия активов.

До последнего времени главным противником плана была Бельгия, на территории которой находится депозитарий Euroclear, где хранится большая часть замороженных российских активов. В Брюсселе опасались возможных судебных исков со стороны России и требовали от остальных стран ЕС предоставить гарантии, что Бельгии не придется отвечать по этим искам самостоятельно.

В новом плане такие гарантии были предоставлены, поэтому Бельгия дала согласие. Politico пишет, что процесс в любом случае будет длительным и сложным, так как итоговую схему нужно будет повторно согласовать с правительствами всех стран ЕС.

Как отмечает Politico, получение замороженных российских активов для Украины является «экзистенциальным моментом». Украина может столкнуться с дефицитом бюджета в размере 60 миллиардов долларов в течение следующих двух лет. На фоне сокращения финансовой помощи со стороны Вашингтона европейские чиновники называют передачу активов Киеву «последним шансом» укрепить позиции Украины на переговорах с Россией.

Bloomberg накануне сообщал со ссылкой на источники, что США не поддерживают план передачи российских активов Украине на фоне готовящейся встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Предварительный план передачи Киеву российских денег был представлен Еврокомиссией в сентябре. Предполагается, что Украина получит кредит в 140 миллиардов евро, обеспеченный заблокированными российскими активами. Гасить этот кредит Киеву нужно будет только после окончания войны и только при условии, что Россия выплатит репарации.

В Брюсселе отказываются считать передачу средств «экспроприацией», настаивая на том, что Россия в случае выплаты репараций сможет их вернуть.

Встреча Путина и Трампа может быть отложена

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которую планируется провести в Будапеште, может быть отложена из-за максималистской позиции России, пишет CNN со ссылкой на источники.

Трамп сразу после разговора с Путиным заявлял, что уже «на следующей неделе» состоится подготовительная встреча высокопоставленных делегаций США и России, которую с американской стороны возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Теперь же, сообщил CNN анонимный представитель Белого дома, эта подготовительная встреча отложена. Один из источников телеканала сказал, что причина следующая: у Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова «разные ожидания» по поводу того, чем должна завершиться война.

В понедельник, 19 октября, Лавров и Рубио поговорили по телефону. В официальных коммюнике стороны назвали разговор конструктивным, однако источник CNN рассказал, что в действительности американская сторона считает, что у России по-прежнему излишне максималистская позиция. Рубио «вряд ли» будет рекомендовать Трампу встречаться с Путиным уже на следующей неделе, пишет CNN.

Власти России заявили, со своей стороны, что встреча Лаврова и Рубио на этой неделе и не планировалась. «То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя публикацию CNN.

Трамп после встречи с Владимиром Зеленским вновь начал публично призывать к скорейшему прекращению боевых действий по линии фронта в Украине. Эту идею поддержал и Зеленский, и европейские лидеры, которые сегодня опубликовали соответствующее официальное заявление.

Сергей Лавров заявил, что призывы к немедленному прекращению огня противоречат договоренностям, достигнутым по итогам встречи Трампа и Путина в Анкоридже. «Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать. Остановиться, а там пусть история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала», — заявил Лавров.

Война глазами читателей «Медузы»

Илья (Москва). Главный итог трех лет войны — исчезновение романтического взгляда на мир. Вера в доброту не была инфантилизмом — она была основой жизни. Теперь эта иллюзия рассеялась. Общаясь с уехавшими россиянами, украинцами, иностранцами и Z-патриотами, видишь общую черту: все думают о себе и всем наплевать на других.

Украинцы требуют, чтобы русские шли за них в тюрьму, но сами не готовы воевать. Уехавшие россияне осуждают тех, кто остался в «чудовищной стране», хотя живут в том же Таиланде, где за соседней стенкой насилуют детей. Европейцы и американцы оправдываются тезисом «мы убивали вчера, а сегодня убивать уже нельзя». Z-патриотами движет либо материальная выгода, либо потребность в мнимом моральном превосходстве.

Очевидно одно: сильный устанавливает правила. Это работает везде — от мировой политики до соседнего подъезда. Быть «нравственным» хорошо в тепле и безопасности. Когда удача отворачивается — остаются цинизм и оправдания. Все, что получается делать, — стараться оставаться человеком. Не оправдываться. Не убеждать. Не вредить.

