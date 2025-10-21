Мерц, Макрон, Стармер и другие европейские лидеры вместе с Зеленским призвали к прекращению войны по текущей линии фронта

Правительство Великобритании опубликовало совместное заявление лидеров европейских стран и президента Украины Владимира Зеленского, в котором содержится призыв к остановке боевых действий в Украине по текущей линии фронта.

Заявление подписали британский премьер Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Норвегии Йонас Стере, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Дании Метте Фредериксен.

«Мы решительно поддерживаем позицию президента [США Дональда] Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены и что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров. Мы по-прежнему привержены принципу, согласно которому международные границы не должны изменяться силой», — сказано в заявлении.

По мнению подписавших его политиков, «российская тактика затягивания времени» доказывает, что только Украина «серьезно настроена» на мир, а президент России Владимир Путин «продолжает выбирать насилие и разрушение».

«Поэтому нам ясно, что Украина должна занять максимально жесткую позицию — до, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усилить давление на российскую экономику и ее оборонную промышленность до тех пор, пока Путин не будет готов заключить мир. Мы разрабатываем меры по использованию в полной мере замороженных суверенных активов России, чтобы у Украины были необходимые ресурсы», — заявили лидеры стран.

17 октября в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. По ее итогам Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что «пришло время прекратить убийства и заключить сделку». Он также предложил остановить боевые действия по линии фронта. «Уже пролито достаточно крови на границе, определенной войной и отвагой. Они должны остановиться там, где находятся. Пусть оба [Путин и Зеленский] заявляют о победе, пусть рассудит история! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и непомерных трат денег», — написал Трамп.

Зеленский поддержал предложение Трампа остановить боевые действия и начать переговоры. Он отметил, что открыт для двусторонних или трехсторонних встреч и других форматов, которые могут «приблизить нас к миру».

По информации Reuters, встреча Зеленского и Трампа прошла в напряженной обстановке и вызвала разочарование у украинской делегации. Как рассказал один из источников Reuters, на встрече Зеленский заявил, что не уступит украинские территории добровольно, после чего Трамп предложил остановить войну по существующей линии фронта. Financial Times писала, что Трамп на переговорах с Зеленским «практически дословно» повторял многие тезисы Владимира Путина - даже те, которые противоречили его собственным заявлениям о слабости России.

