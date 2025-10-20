Financial Times: Трамп во время встречи с Зеленским отбрасывал принесенные тем карты и повторял тезисы Путина

Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским «практически дословно» повторял многие тезисы Владимира Путина — даже те, которые противоречили его собственным заявлениям о слабости России, рассказали европейские источники, осведомленные о встрече, газете Financial Times.

По словам одного из собеседников FT, Трамп сказал Зеленскому, что Путин называет конфликт «специальной операцией, даже не войной», и добавил, что Украине нужно заключить сделку, иначе она будет уничтожена. Источники FT говорят, что Трамп посвятил «значительную часть» встречи «назидательным речам» в адрес Зеленского, во многом повторявшим аргументы Путина. Также Трамп, по данным FT, потребовал от Зеленского передать Путину весь Донбасс. Позже, отвечая на вопрос Reuters, Трамп отрицал, что требовал этого.

Владимир Зеленский принес на встречу с президентом США карты линий фронта в Украине. Трамп, по словам источников FT, отбросил их в сторону, сказав, что ему «надоело» снова и снова смотреть на эту карту. «Эта красная линия — я даже не знаю, где это. Я там никогда не был», — сказал Трамп.

Также Трамп, по словам собеседника FT, заявил, что экономика России «в полном порядке», хотя еще недавно он публично призывал Путина начать переговоры, предупреждая, что «его экономика рухнет».

По словам источников, встреча Трампа и Зеленского неоднократно перерастала в «перепалку», при этом президент США «постоянно ругался».

Встреча Трампа с Зеленским прошла в Вашингтоне 17 октября. За день до этого Трамп созвонился с Путиным. Их беседа продолжалась более двух часов, по ее итогам лидеры двух стран договорились встретиться в Будапеште лично, а также организовать встречи американской и российской делегаций. Саммит в Будапеште, по словам Трампа, может состояться в течение двух недель.

Зеленский на встрече с Трампом рассчитывал добиться поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», которыми можно было наносить удары по целям в глубине России. Однако после встречи президент Украины заявил, что они договорились пока не обсуждать эти поставки, а Трамп несколько раз сказал, что ракеты «нужны нам самим».

