Война Тысяча триста тридцать третий день. Трамп отказался передать Зеленскому «Томагавки». Президент США дал понять, что пока сосредоточен на дипломатии

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Президенты США и Украины 17 октября провели закрытую встречу в Белом доме. Для украинской стороны главной целью визита было стремление добиться от Дональда Трампа поставок ракет большой дальности «Томагавк», способных поражать цели в глубине России. Перед встречей с Владимиром Зеленским американский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Россия заявляла, что будет расценивать возможную поставку «Томагавков» как эскалацию конфликта, которая разрушит отношения Москвы и Вашингтона.

В ходе встречи в Белом доме Трамп заявил Зеленскому, что на данном этапе не будет передавать Киеву ракеты «Томагавк», рассказали изданию Axios два источника, осведомленные о переговорах. Это же подтверждают источники CNN.

По их словам, президент США дал ясно понять, что сейчас его приоритетом является дипломатия, а поставки «Томагавков» могут ее подорвать. Один из представителей администрации США в беседе с CNN заявил, что у Трампа сложилось впечатление, будто Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта.

Собеседники изданий охарактеризовали встречу президентов как «напряженную», «откровенную» и «временами неудобную». «Никто не кричал, но Трамп был жестким», — рассказал один из источников. «Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты встреча становилась довольно эмоциональной», — добавил второй собеседник.

На переговорах с Зеленским Трамп заявил, что нынешнее предложение США о дипломатическом урегулировании подразумевает прекращение огня и заморозку текущей линии фронта, рассказали источники. Он завершил встречу через два с половиной часа и не стал выходить к прессе. «Думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе», — сказал президент, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией. Трамп намерен встретиться с Путиным в Будапеште в течение следующих двух недель.

Зеленский сразу после встречи провел телефонную конференцию с европейскими лидерами. Некоторые из них были озадачены явной сменой позиции Трампа, рассказал собеседник Axios, присутствовавший на конференции. По его словам, участвовавший в беседе премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил разработать совместно с США мирный договор для Украины по образу плана Трампа из 20 пунктов для сектора Газа. После беседы с Зеленским европейские лидеры начали делать согласованные заявления в поддержку Украины, что можно расценить как явный признак того, что встреча с Трампом не увенчалась успехом, отмечает Axios.

В отличие от Трампа, Зеленский после встречи провел брифинг для прессы. Президент Украины подтвердил, что стороны обсуждали «Томагавки», но решили не делать на эту тему публичных заявлений, поскольку США не хотят эскалации. На вопрос, оптимистичен ли он в отношении «Томагавков», Зеленский ответил: «Я реалист».

В это же время Трамп опубликовал пост в своей соцсети Truth Social. «Пора прекратить убийства и заключить сделку! Достаточно крови пролито… Они должны остановиться там, где находятся. Пусть обе стороны объявят победу, и пусть история рассудит!» — написал он.

Телеканал CNN назвал состоявшиеся переговоры в Белом доме очередным примером того, как Трамп постепенно приближается к предоставлению новых возможностей Киеву или введению новых санкций против Москвы, но затем отступает, когда в дело вмешивается Владимир Путин.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анна (Запорожье). Я та жена, которая уехала. Отношения с мужем за эти годы стали крепче, мы общаемся каждый день по часу-два. У нас остались общие интересы, и как ни странно, он меня больше поддерживает в эмиграции, чем я его, я — просто выслушиваю. Он меня понял, так как уехала не сразу, но у меня начали дрожать руки от обстрелов, я резко потеряла вес.

Я работаю, зарабатываю, даже ездила посмотреть другие страны, чего раньше мы позволить себе особо не могли. Сказать, что я чувствую себя счастливой — не скажу. У меня длительная депрессия, в которой я то беру себя в руки, то не беру. Мне очень не хватает нашей предыдущей жизни. Но ничего уже не будет как раньше, у нас украли часть нашей жизни, время которое мы потратили на наш дом, который просто забрали.

В чужой стране сталкиваюсь с дискриминацией, с тем, «как вы нам уже надоели», хотя язык выучила и стараюсь быть нормальным членом общества. Возвращаться страшно. Не знаю, чем заниматься там, на что жить, на что арендовать квартиру, и все это под постоянными обстрелами.

Также я не нахожу поддержки у наших граждан. Люди, которые ничего не потеряли, которые сдают свои квартиры беженцам, руководят сообществом, стараются радоваться и водить хороводы, устраивать акции, какие мы прямо украинцы-украинцы. У меня это вызывает неоднозначное отношение — в спектре от рвотного рефлекса до гордости, какие мы молодцы. Поэтому я стараюсь никуда не ходить, так как моя кривая улыбка никого не радует.

Меня ранит несправедливость, которая происходит. Вообще вся. Как люди с пеной у рта утверждают, что мы убивали своих сограждан на Донбассе, и что нас теперь всех надо уничтожить, хотя мы помогали, принимали людей, бегущих оттуда. Мы все понимаем, что никто не мог тогда убивать сограждан, и что стреляли по боевикам, которые также были и в нашем городе. Как люди за деньги с ненавистью идут убивать и насиловать наших людей, между прочим наполовину русских.

А также меня просто убивают наши чаты, где ненавидят всех русских подряд, даже тех, кто изначально стоял с флагом Украины на площади своих городов, доказывая, какая чудовищная эта война. И даже тех, кто совершил поступок, бросив все, забрав детей и уехал в эмиграцию — хейтят. Я знаю по себе, как это тяжело, и эти люди точно не заслужили хейта из-за московского акцента. Хоть блин обмотайся этим флагом и кричи «слава Украине», ничего не спасет.

Я успокаиваю себя, что я просто умнее, но ощущение, что волны ненависти просто захлестывают меня и я тону, преследует меня. Не думаю, что в ближайшем времени все будет хорошо, но спасибо, что дали высказаться, давно не писала так честно. Также всем хочу сказать — если у вас осталось что-то доброе и светлое в душе, пусть вам плохо, но не дайте этому погаснуть. Только на этом будет основываться нормальное будущее.

Война Тысяча триста тридцать второй день. После саммита на Аляске Трамп «развернулся» в сторону Украины, пишет Financial Times. На той встрече Путин читал историческую лекцию и требовал себе весь Донбасс

