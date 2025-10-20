Трамп отрицает, что призывал Зеленского уступить весь Донбасс России

Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским не призывал президента Украины уступить России весь Донбасс, пишет Reuters.

На вопрос Reuters, требовал ли он от Зеленского уступки всего Донбасса, Трамп ответил: «Нет». «Пусть все останется так, как есть. Сейчас территория уже разделена. Думаю, 78% земли уже захвачено Россией», — сказал он.

Тем не менее, во время встречи Трамп призывал Зеленского уступить России значительные территории, что, по словам двух источников, вызвало разочарование у украинской делегации.

Кроме того, президент США рассуждал о возможности предоставления гарантий безопасности как Киеву, так и Москве. Эти заявления сбили украинскую делегацию с толку.

По словам одного из источников, встреча прошла «довольно плохо», а посыл Трампа был таким: если Украина не заключит соглашение, она «замерзнет и будет уничтожена». Другой источник отрицает, что Трамп сказал «уничтожена» по отношению к Украине. Но оба собеседника подтвердили, что во время встречи Трамп несколько раз срывался на брань. Также у обоих источников Reuters сложилось впечатление, что на Трампа повлиял разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся накануне встречи с Зеленским.

О встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне стало известно примерно за неделю до того, как она должна была состояться. Украинская сторона рассчитывала добиться на этой встрече поставок дальнобойных ракет «Томагавк», которые можно было бы применять для ударов по целям в глубине России. Однако за день до встречи Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным и договорился о новой встрече с российским президентом.

По данным The Washington Post, в разговоре с Трампом Путин потребовал, чтобы Украина полностью отказалась от Донецкой области в качестве условия прекращения боевых действий. В обмен он заявил о готовности уступить части захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Встреча с Зеленским 17 октября в итоге закончилась предложением Трампа обеим сторонам «остановиться там, где они сейчас находятся». По словам одного из источников Reuters, это предложение Трамп выдвинул прямо во время встречи после того, как Зеленский заявил, что не собирается добровольно уступать России какие-либо территории. Публично Зеленский поддержал эту позицию и добавил, что «Томагавки» договорились пока не обсуждать. Трамп перед этим заявил, что ракеты «нужны нам самим».

