The Washington Post: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над Донецкой областью в качестве условия прекращения войны

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 16 октября потребовал от Украины полностью отказаться от Донецкой области в качестве условия прекращения боевых действий. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом разговора.

В обмен Путин заявил о готовности уступить части захваченных армией РФ территорий Запорожской и Херсонской областей. Это требование, отмечает Washington Post, являлось «несколько менее масштабным», чем позиция, озвученная Путиным на встрече на Аляске. Некоторые представители Белого дома расценили это как прогресс, сообщил источник издания.

Путин и Трамп говорили по телефону 16 октября. По итогам двухчасовой беседы было объявлено, что президенты проведут личную встречу в Будапеште.

17 октября Трамп встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой разговора были поставки оружия Киеву, в том числе возможная передача крылатых ракет «Томагавк». По данным издания Axios, Трамп отказал Зеленскому в поставках «Томагавков» и дал понять, что сейчас его приоритетом является дипломатия. Сам президент Украины заявил, что «Трамп не сказал „нет“, но и не сказал „да“».

