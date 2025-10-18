«Трамп не сказал „нет“, но и не сказал „да“». Зеленский — о поставках «Томагавков»
Владимир Зеленский вновь прокомментировал итоги своей встречи с Дональдом Трампом в Белом доме, в ходе которой он добивался для Украины поставок американских крылатых ракет «Томагавк».
Президент Украины признал, что пока не получил желаемого, однако и не услышал однозначного отказа от своего американского коллеги.
«Хорошо, что президент Трамп не сказал „нет“, но на сегодняшний день он не сказал „да“», — заявил Зеленский в интервью на канале NBC News.
Зеленский также заявил, что возможное оснащение ВСУ дальнобойными ракетами вызывает у Путина серьезную обеспокоенность.
«Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты поставят нам „Томагавки“. И я думаю, что он действительно боится, что мы их применим. Он знает, что мы знаем, где расположены его военные цели», — сказал он.
Президенты США и Украины провели 17 октября закрытые переговоры в Белом доме. По итогам встречи Зеленский заявил журналистам, что стороны решили не делать публичных заявлений на тему крылатых ракет, поскольку США не хотят эскалации. Трамп в соцсетях призвал Москву и Киев к немедленному прекращению огня и заключению мирной сделки. По данным источников Axios и CNN, на закрытой встрече в Белом доме Трамп отказал Зеленскому в поставках «Томагавков» и дал понять, что сейчас его приоритетом является дипломатия.