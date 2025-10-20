Владимир Зеленский на переговорах с Дональдом Трампом в Белом доме. 17 октября 2025 года Tom Brenner / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Новые подробности встречи Трампа с Зеленским

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 17 октября в Белом доме прошла в напряженной обстановке и вызвала разочарование у украинской делегации, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Трамп на встрече заговорил о том, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Украине, так и России. Источники Reuters не уточнили, что именно под этим подразумевал американский президент, лишь отметив, что эти заявления «вызвали недоумение» у украинцев.

В последние недели появились признаки того, что Трамп, который раньше настаивал на скорейшем прекращении огня любой ценой, на фоне несговорчивости Владимира Путина стал склоняться к большей поддержке Украины. Но встреча с Зеленским, отмечает Reuters, показала, что Трамп, вероятно, вернулся к идее скорейшего заключения мирного соглашения — даже если его условия не устроят Киев.

Как рассказал один из источников Reuters, на встрече Зеленский заявил, что не уступит украинские территории добровольно, после чего Трамп предложил остановить войну по существующей линии фронта. На этом встреча завершилась. После переговоров Трамп, отвечая на вопросы журналистов, повторил свое предложение. Зеленский публично поддержал эту позицию.

Собеседники Reuters считают, что на позицию Трампа повлиял разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся накануне встречи с Зеленским.

Газета The Washington Post в субботу писала, что во время этого разговора Путин потребовал, чтобы Украина без боя отдала Донецкую область в обмен на части Запорожской и Херсонской областей (из сообщения издания не было ясно, идет ли речь о том, что Путин готов отступить с оккупированных территорий или же просто согласен не претендовать на территории, подконтрольные Украине).

Один из источников Reuters отметил, что именно такой обмен американцы предлагали Зеленскому на встрече 17 октября. При этом в воскресенье Трамп заявил журналистам, что они с представителями Украины «никогда не обсуждали» потенциальную сдачу Донбасса.

В Кремле идею заморозки конфликта по линии соприкосновения уже успели в очередной раз отвергнуть. «Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина

Зеленский: война идет к своему завершению

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», — сказал Зеленский 19 октября, отвечая на вопросы журналистов.

Президент Украины не объяснил подробно свое мнение. Он лишь отметил, что в мире формируется мощный политический запрос на завершение войны. По словам Зеленского, Украина активно использует эти настроения, чтобы усилить как военное, так и дипломатическое давление на Россию.

Сегодня книжному издательству «Медузы» исполняется 2 года! По традиции хотим сделать подарок вам, нашим читателям: теперь книгу Саймона Шустера «Шоумен: Владимир Зеленский и война в Украине» можно прочитать бесплатно в нашем приложении.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Антон (Москва). Помню, как бродил по холодной Москве 24 февраля 2022 года абсолютно потерянный. Падал мелкий противный снег, на Пушкинской вязали людей, автозаки стояли в центре на каждом углу. А в метро народ ехал с привычно стеклянными глазами. Я смотрел и не понимал, как такое возможно, почему весь город не гудит, как разворошенный улей. Как можно не замечать, не кричать, не протестовать.

Безумно жалко людей, которых не вернуть. Безумно обидно, что у этой войны вообще нет никакой достижимой и измеримой цели (кроме удержания власти). Украина выстоит и станет сильнее. А мы пока можем только сохранять себя.

В моем окружении все тихо против. Многие уехали. Я остался. Удержали семья и важная для меня работа, обязательства, ответственность. Мои налоги косвенно кормят режим, но благополучие близких для меня важнее. Чаша пока не переполнилась, риски пока не смертельны.

Часто вижу, как люди из-за границы (уехавшие, украинцы, русские) не понимают, почему мы ходим в кафе, почему гуляем по улицам, почему живем свои жизни, когда на города соседней, близкой страны летят бомбы и ракеты. А что остается? Я ходил на митинги с 2012 года, я голосовал против, я делал что мог. В чем моя вина? Что не сел на 5-7-12 лет? Что не бросил семью и не уехал? Я люблю свою страну, почему я должен бежать из нее? Страна — это не государство. Я не считаю, что мы проиграли. Здравый смысл не может проиграть. Таких как я — миллионы. Наше время придет.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста тридцать четвертый день. Украинские дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбурге. Нарушена подача газа из Казахстана

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста тридцать четвертый день. Украинские дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбурге. Нарушена подача газа из Казахстана

«Медуза»