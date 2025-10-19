Война Тысяча триста тридцать четвертый день. Украинские дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбурге. Нарушена подача газа из Казахстана
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.
Россия
Беспилотники ВСУ сегодня ночью атаковали сразу два крупных топливных завода на территории России — в Оренбургской и Самарской областях.
В Оренбургской области под атаку попал Оренбургский газоперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпрому». Губернатор региона Евгений Солнцев сообщил, что в одном из цехов начался пожар и что «частично пострадала» инфраструктура завода.
По утверждению Генштаба ВСУ, при атаке была поражена одна из установок переработки и очистки газа.
Оренбургский газоперерабатывающий завод — один из крупнейших в России, в том числе использующий топливо из близлежащего Казахстана. Минэнерго этой страны сообщило, что после атаки завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак. При этом ведомство заверило, что на снабжение жителей Казахстана инцидент не повлияет.
Bloomberg пишет, что из-за технических особенностей нефть и газ в Карачаганаке добываются совместно, поэтому уменьшение добычи газа автоматически приведет и к падению нефтяной добычи.
Также под удар украинских беспилотников сегодня ночью попал Новокуйбышевский НПЗ, принадлежащий «Роснефти». По утверждению Генштаба ВСУ, в ходе атаки были повреждены установки первичной переработки нефти.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки на регион, однако не привел деталей. Местные паблики сообщали, что в результате на предприятии произошел сильный пожар.
Новокуйбышевский НПЗ является одним из наиболее крупных предприятий региона, его мощность — 8,3 миллиона тонн в год. В последний раз дроны атаковали его месяц назад, тогда завод временно приостанавливал работу.
Украинские дроны в последние месяцы все чаще наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ, в том числе находящимся на расстоянии многих сотен километров от границы. Атаки беспилотников и вызванные ими регулярные приостановки работы НПЗ на фоне повышенного сезонного спроса на бензин привели к перебоям с поставками топлива на российские автозаправки.
Правительство РФ ввело, а затем несколько раз продлевало запрет на экспорт бензина, в некоторых регионах были введены ограничения на продажу топлива на АЗС частным лицам, а также потолок цен на бензин и дизель. На этом фоне многие заправки прекратили работу из-за убытков.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября утверждал, что дефицит бензина в России приблизился к 20%. Правительство РФ заверяет, что ситуация с топливом в целом находится под контролем.
Война глазами читателей «Медузы»
Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.
Дарина (Испания). Мне повезло. Я уехала из Киева за три дня до начала полномасштабной войны и все время это время нахожусь в безопасности, мой ребенок тоже.
Недавно ездила в Киев, очень плохо там спала, шахеды стаями летают по стране. Сидела в ванне и читала, куда летят «Кинжалы». А если в меня? Секунда и меня не станет. Такие были мысли. Люди катастрофически устали, даже самые стальные — ломаются. Нет сил и нет никакого луча надежды на завершение. Безысходность.
А внутри… все вмешалось в одно тупое переживание боли и бессилия [из-за невозможности] это остановить. Первые годы было очень много ненависти и ярости к российской власти и военным. Это хотя бы ресурсное состояние, может давать энергию на борьбу, адаптацию, движение вперед. Сейчас — просто бесконечная боль за всех. Я воспринимаю их как глубоко несчастных людей, которые множат ту тьму, которая их пожирает.
Мой родной брат — бывший украинский военный в Крыму, сейчас — российский военный. Мы не общаемся с первых дней полномасштабки. Недавно мне приснился сон, где он — военнопленный украинский. Я проснулась от удивления — в реальности же все наоборот, но потом поняла, что он — тоже пленный этой трагедии, он оказался пешкой в этой бессмысленной и жестокой мясорубке. Как и мы все. Пусть будет мир.