Зеленский заявил, что дефицит бензина в России приближается к 20%

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России из-за дальнобойных ударов ВСУ возник существенный дефицит бензина. Об этом он сказал в обращении по итогам 8 октября.

«По нашим данным, дефицит топлива в России уже приближается к показателю в 20% — это касается бензина. Они уже используют и резервы дизельного топлива, которые хранили на черный день», — заявил Зеленский.

Путину много раз предлагали закончить войну или хотя бы прекратить огонь. Он отверг все предложения — наши предложения, американские предложения. Именно поэтому вполне справедливо, что Россия должна ощутить полную цену войны.

Президент Украины добавил, что «наши дальнобойные удары стали более точными».

Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по энергетическим объектам в России, в основном, по нефтеперерабатывающим заводам. Скоординированные атаки дронов ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в регионах России начались в августе, и число ударов постоянно растет. Это привело к топливному кризису в России: многие АЗС закрываются, поскольку не могут повысить цены из-за антимонопольных ограничений, в отдельных регионах вводят потолок цен на бензин и дизель.

Топливный кризис в России. Как это выглядит

В России возник дефицит бензина. На заправках очереди, топливо продают по талонам Фотографии

