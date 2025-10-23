Война Тысяча триста тридцать восьмой день. Трамп отменил встречу с Путиным и впервые за свой второй срок ввел новые санкции против России (сразу очень жесткие)

Alex Brandon / AP / Scanpix / LETA

Встречи Трампа и Путина не будет. США наложили санкции на «Газпром» и «Роснефть»

Президент США Дональд Трамп сегодня ночью объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. «Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться», — объяснил он свои действия журналистам.

Заявлению Трампа предшествовали несколько дней переговоров, которые, судя по утечкам в СМИ, показали, что позиции США и России по вопросу прекращения войны крайне далеки друг от друга. В то время как Трамп настаивал на необходимости прекращения огня по текущей линии фронта, Москва повторяла свои требования о передаче ей Донбасса целиком.

В Москве, в свою очередь, заявили, что готовы продолжать сотрудничество с США по украинскому вопросу, несмотря на отмену встречи. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти России не видят «значимых препон на пути продолжения процесса по согласованию политических рамок украинского урегулирования и насыщения их конкретными результатами».

Почти одновременно с сообщением об отмене встречи Путина и Трампа Минфин США объявил о введении санкций против российского нефтяного сектора. Под ограничения попали «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 их дочерних структуры. Любые операции с ними грозят их партнерам вторичными санкциями.

Санкции стали первыми, которые США ввели против России с момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года. До сих пор президент США лишь угрожал ввести ограничения. Источники Axios сообщили, что «разочарование Трампа Россией достигло новых высот» после состоявшегося в понедельник разговора Марко Рубио и Сергея Лаврова, который показал, что Москва не намерена идти на компромиссы.

Санкции против «Лукойла» и «Роснефти» могут оказать значительное влияние на экспорт российских нефтепродуктов в Индию и Китай, который обеспечивает значительную часть бюджета страны. Источники Reuters сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие компании уже занялись проверкой своих контрактов, чтобы убедиться, что среди их поставщиков нет «Лукойла» и «Роснефти». В комментариях для Bloomberg руководители индийских НПЗ отметили, что ожидают почти полного прекращения поставок российской нефти.

В Китае, как сообщили источники Bloomberg, санкции США «вызвали шок». Доля российской сырой нефти в импорте страны составляет 20% и четверть этого объема — прямые поставки по контрактам с «Лукойлом» и «Роснефтью». Теперь нефтепереработчикам из Индии и Китая, вероятно, придется искать других поставщиков, так как в противном случае они рискуют сами попасть под санкции и оказаться отрезанными от западной банковской системы.

После объявления о введении санкций мировые цены на нефть выросли на 5%.

Война глазами читателей «Медузы»

Ашер (Москва). Сегодня моего отца отправляют в горячую точку. Он пошел по контракту — после череды не самых лучших поступков с его стороны он решил, что война закалит его дух и изменит его как человека, а выплаты перекроют долги. Мне до слез больно и обидно — за его лицемерие, за то, что он делает это без оглядки на других, но при всем том мне очень страшно, что он может погибнуть.

Когда он отправился туда пару недель назад, для меня это будто открыло второе дыхание — война в моих глазах вновь стала реальной. Конечно, периодически я посматривал новости, но это все за три долгих года стало почти что нормой, просто другой частью жизни. А сейчас я бесконечно смотрю сводки и интерактивные карты, пытаюсь понять, где он, по телефону даю советы, как обезопасить себя, — и бесконечно надеюсь на то, чтобы он догадался не идти в бой, не брать грех на душу, не становился убийцей.

Скорее всего, это лицемерие с моей стороны — рассказывать про «осознание реальности войны», только когда это затронуло лично меня, но мне сейчас особо без разницы. Я просто надеюсь, что близкий мне человек не убьет и не будет убит.

