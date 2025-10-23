Неделю назад Трамп неожиданно объявил, что встретится с Путиным в Будапеште. Теперь переговоры отменены Вероятнее всего, из-за нежелания России идти на уступки. Цепочка заявлений

Daniel Torok / White House / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп 22 октября заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, которую планировалось провести в Будапеште, не состоится. Трамп прямо не назвал причину отмены, но, судя по заявлениям сторон и источников СМИ в последние дни, дело в кардинально различающихся взглядах Москвы и Вашингтона на завершение российско-украинской войны — это делает встречу высокого уровня бессмысленной. Вот как развивались события в последнюю неделю — от анонса саммита до заявления о его отмене.

16 октября

↓

Дональд Трамп и Владимир Путин впервые за два месяца говорят по телефону. После беседы Трамп объявляет: президенты договорились встретиться в Будапеште. Саммит будет предварять встреча высокопоставленных чиновников, которая состоится уже на следующей неделе. С американской стороны делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио.

17 октября

↓

Трамп встречается в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров президент США отказывается поставить Киеву ракеты Tomahawk (официально стороны это публично не комментируют). Источники издания Axios позже сообщают, что Трамп дал понять: для него сейчас в приоритете дипломатия, а не усиление поддержки Украины.

18-19 октября

↓

Россия направляет в Вашингтон неофициальный документ, в котором повторяет свои условия прекращения войны. Среди них — полный контроль над Донбассом. Агентство Reuters, которое 22 октября первым публично сообщит об этом документе, отметит, что в нем «подчеркивается решимость России придерживаться максималистских требований».

20 октября

↓

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров говорят по телефону. После разговора CNN со ссылкой на источники пишет, что их встреча, которая планировалась как подготовительная перед саммитом президентов, на этой неделе не состоится. Причина — «разные ожидания» относительно прекращения войны.

21 октября

↓

Лавров публично дает понять, что Москва не рассматривает возможность немедленного прекращения огня, на которой настаивает Трамп. «Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать. Остановиться, а там пусть история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала», — заявляет глава МИД РФ.

21 октября, позже

↓

Высокопоставленный представитель Белого дома на условиях анонимности заявляет журналистам, что встреча Путина и Трампа «в ближайшем будущем» не планируется.

Трамп заявляет: «Не хочу тратить время впустую, пока не увижу, что из этого выйдет. […] Мы еще не приняли решения о встрече». Президент США напоминает, что его предложение — прекращение огня по текущей линии фронта, и говорит, что примет решение о дальнейших действиях «в течение двух дней».

22 октября

↓

Трамп заявляет об отмене встречи.

«Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее [встречу]. Но мы сделаем это в будущем», — говорит президент США.

Что могло бы быть, если бы встреча состоялась

Трамп позвал Путина на переговоры в Венгрию. Президента России там должны задержать и потом отправить в Гаагу Но этого не будет — Венгрия снова нарушит международное право (как это уже было в случае с Нетаниягу)