«США не хотят эскалации». Зеленский и Трамп договорились не делать публичных заявлений по вопросу поставок «Томагавков» 

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом они обсуждали поставки дальнобойного оружия.

По его словам, они решили не делать публичных заявлений об итогах этих переговоров.

«Мы, конечно, говорили и о [ракетах] большой дальности. И я не хочу делать заявлений по этому поводу. Мы решили, что не будем говорить об этом, потому что… Соединенные Штаты не хотят эскалации», — сказал Зеленский журналистам на брифинге после встречи с Трампом.

Трамп в начале недели заявлял, что готов рассмотреть возможность поставок «Томагавков» Украине, чтобы оказать давление на Россию. Предполагалось, что этот вопрос будет одним из основных во время встречи Трампа и Зеленского в Белом доме.

В России неоднократно называли возможную поставку ракет «Томагавк» эскалацией конфликта. Владимир Путин в начале октября говорил, что такие поставки «разрушат» отношения Москвы и Вашингтона.

Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 октября заявил, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям Вашингтона и Москвы.

