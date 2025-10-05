Путин: поставки ракет «Томагавк» в Украину разрушат отношения России и США

Президент России Владимир Путин заявил, что возможные поставки дальнобойных ракет «Томагавк» в Украину приведут к разрушению «наметившихся позитивных тенденций» в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Об этом он сказал в интервью корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубин после выступления на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Фрагмент интервью был опубликован 5 октября.

«Сейчас вы говорили о президенте США. Там были вопросы, связанные с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности, „Томагавки“ и так далее. Я сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях», — заявил Путин.

Российский президент уже второй раз говорит о поставках «Томагавков» в Украину и последствиях этого решения.

Выступая на «Валдае», Путин заявил, что поставки этих ракет Украине «вообще никак не изменят» соотношение сил на поле боя. По его словам, Киев не сможет применять эти ракеты без участия военных США, поэтому такие удары нанесут ущерб отношениями Москвы и Вашингтона.

«Нанесет ли это [применение „Томагавков“] ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Применять „Томагавки“ без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», — говорил Путин.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с Дональдом Трампом, прошедшей в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, попросил предоставить ВСУ ракеты «Томагавк». Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил 29 сентября, что Вашингтон рассматривает запрос Киева. \

Источники Reuters называли маловероятными поставки ракет «Томагавк» Украине. Американский чиновник говорил агентству, что недостатка в ракетах «Томагавк», дальность полета которых может достигать 2500 километров, у Вашингтона нет, но имеющиеся запасы предназначены для вооруженных сил США и других целей. По его словам, Вашингтон может рассмотреть возможность разрешить европейцам закупить другое дальнобойное оружие и поставлять его Киеву.