Источники Reuters назвали маловероятными поставки Украине дальнобойных ракет «Томагавк»

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли сможет передать Украине ракеты большой дальности «Томагавк». Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще три источника.

Американский чиновник подчеркнул, что недостатка в ракетах «Томагавк», дальность полета которых может достигать 2500 километров, у Вашингтона нет, но имеющиеся запасы предназначены для вооруженных сил США и других целей.

По его словам, Вашингтон может рассмотреть возможность разрешить европейцам закупить другое дальнобойное оружие и поставлять его Киеву, но поставки ракет «Томагавк» маловероятны. США, вероятно, предоставят Украине другие варианты ракет с меньшей дальностью.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с Дональдом Трампом, прошедшей в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, попросил предоставить ВСУ ракеты «Томагавк». По мнению Зеленского, размещение в Украине ракет, способных поражать цели в Москве, заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил 29 сентября, что Вашингтон рассматривает запрос Киева на поставку ракет «Томагавк».

Владимир Путин заявлял, что поставки Украине ракет «Томагавк» и их применение «вообще никак не изменят» соотношение сил на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля».

The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предоставит Киеву разведданные для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре РФ, расположенной далеко от российско-украинской границы.

Читайте также

В войне России и Украины всех победили дроны БПЛА лишили преимуществ пехоту, авиацию и артиллерию — и напугали Запад. Теперь эксперты спорят: «беспилотными» будут любые войны будущего или только эта? Большой разбор «революции дронов»

Читайте также

В войне России и Украины всех победили дроны БПЛА лишили преимуществ пехоту, авиацию и артиллерию — и напугали Запад. Теперь эксперты спорят: «беспилотными» будут любые войны будущего или только эта? Большой разбор «революции дронов»