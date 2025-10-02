Путин: если Украина применит ракеты «Томагавк», это навредит отношениям России и США

Поставки ВСУ американских крылатых ракет большой дальности «Томагавк» будут означать новый этап эскалации конфликта, в том числе между Россией и США, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ракеты «Томагавк» — это «не совсем современное», но «мощное» и «представляющее угрозу» оружие, отметил Путин. Однако поставки этих ракет Украине, по мнению президента России, «вообще никак не изменят» соотношение сил на поле боя.

«Были же ATACMS. И что? Да, наносили определенный ущерб. В конце концов системы ПВО России приспособились, начали их сбивать. Могут „Томагавки“ нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать», — заявил Путин, отвечая на вопросы на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, Киев не сможет применять эти ракеты без участия военных США, поэтому такие удары нанесут ущерб отношениями Москвы и Вашингтона.

«Нанесет ли это [применение „Томагавков“] ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Применять „Томагавки“ без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Эту будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», — добавил президент РФ.

Дальность полета ракет «Томагавк» превышает 2400 километров. Этот показатель в семь раз превышает дальность ракет ATACMS, которые США предоставили Украине в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом в сентябре попросил предоставить ВСУ «Томагавки». Вашингтон рассматривает этот вопрос, сообщал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По данным The Wall Street Journal, Трамп также сообщил Зеленскому, что он не против ударов Украины по территории России американским дальнобойным оружием. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог говорил, что, исходя из слов президента США, Украина может наносить такие удары.

WSJ также сообщала, что Трамп разрешил предоставить Украине разведывательные данные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре РФ. В Белом доме эти данные не подтвердили, но и не опровергли.