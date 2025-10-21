CNN: планируемая на этой неделе встреча Лаврова и Рубио отложена. У них оказались «разные ожидания» относительно завершения войны в Украине

Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая должна была пройти на этой неделе (с 20 по 26 октября), отложена, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Что именно стало причиной такого решения, неизвестно, но, по словам одного из собеседников телеканала, у Лаврова и Рубио оказались «разные ожидания» относительно прекращения войны в Украине.

Агентство Reuters сообщало, что встреча Лаврова и Рубио была запланирована на 23 октября.

20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор. В кратком сообщении Госдепартамента говорилось, что стороны должны были обсудить «дальнейшие шаги» после беседы президентов России и США, которая состоялась 16 октября. «Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинской войны в соответствии с видением президента Трампа», — заявили в Госдепе.

МИД России сообщал, что между Лавровым и Рубио состоялось «конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты» во время телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

По данным источника CNN, после разговора Лаврова и Рубио американская сторона посчитала, что российская позиция «недостаточно продвинулась» относительно уже ранее высказанных максималистских требований. При этом собеседник телеканала отметил, что на данный момент Рубио вряд ли будет советовать перенести встречу Путина и Трампа в Будапеште. Ее точная дата пока не сообщалась.

Обновление. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности. Так он прокомментировал публикацию CNN о решении отложить встречу Лаврова и Рубио. «То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — сказал он. По его словам, поскольку значимость такой встречи «высока», она требует подготовки, чему и был посвящен телефонный разговор Рубио и Лаврова.

Дональд Трамп провел 16 октября телефонный разговор с Владимиром Путиным, по итогам которого анонсировал их встречу в Будапеште «в течение двух недель». Как отмечал помощник Путина Юрий Ушаков, подготовка к саммиту президентов должна начаться с телефонного разговора Рубио и Лаврова.

По информации The Washington Post, Путин во время разговора с Трампом потребовал от Украины полностью отказаться от Донецкой области в качестве условия прекращения боевых действий.

