Axios: Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет «Томагавк»

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на закрытой встрече в Белом доме, что пока не намерен поставлять Киеву ракеты большой дальности «Томагавк». Об этом изданию Axios сообщили два источника, осведомленных о ходе переговоров.

Собеседники издания охарактеризовали встречу президентов как «напряженную» и «непростую».

«Никто не кричал, но Трамп был жестким», — рассказал один из источников. «Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты встреча становилась довольно эмоциональной», — добавил второй собеседник.

По их словам, президент США дал ясно понять, что сейчас его приоритетом является дипломатия, а поставки «Томагавков» могут ее подорвать.

По итогам переговоров в Белом доме 17 октября с журналистами пообщался только Владимир Зеленский. Он сказал, что стороны договорились не делать публичных заявлений на тему «Томагавков», поскольку США не хотят эскалации.

