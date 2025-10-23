Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште отменена.

«Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее [встречу]. Но мы сделаем это в будущем», — сказал Трамп журналистам (цитата по CNN).

При этом президент США, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что Путин, по его мнению, хотел бы закончить войну. «Я думаю, они хотят мира, я думаю, они оба хотят мира», — сказал Трамп, говоря о президентах РФ и Украины. Трамп также в очередной раз заявил, что война не началась бы, если бы он находился на посту президента США.

Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным 16 октября объявил о планах провести саммит в Будапеште. Дата встречи на высшем уровне не называлась, но предполагалось, что она пройдет до конца октября. Однако через несколько дней после этого Reuters и NBC News сообщили, что встреча «поставлена на паузу», а затем и сам Трамп дал понять, что планы проведения саммита поменялись. «Я не хочу тратить время впустую», — заявил он. Российская сторона приостановку подготовки к встрече отрицала.

