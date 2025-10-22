Житель Харькова несет ребенка после российского обстрела. 22 октября 2025 года Ukranian Presidency / Anadolu / Getty Images

Мир

Встреча Трампа и Путина отложена

Подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина остановлена, заявил журналистам на условиях анонимности представитель Белого дома. Он добавил, что «в ближайшем будущем» встреча не состоится.

Позже это подтвердил сам Трамп. Он объяснил перенос встречи тем, что не хочет «тратить время впустую». «Я не хочу проводить пустую встречу. Не хочу тратить время впустую, пока не увижу, что из этого выйдет. Я сказал [им]: идите по линии соприкосновения, отступите, идите домой и сделайте перерыв, потому что вы — две страны, которые убивают друг друга, которые теряют по 5–7 тысяч солдат в неделю. Мы еще не приняли решения о встрече», — сказал президент США.

Трамп пообещал в течение следующих двух дней рассказать о своих дальнейших планах по поводу возможных переговоров.

Российская сторона еще вчера настаивала, что подготовка к встрече продолжается. «СМИ искажают комментарии о „ближайшем будущем“, чтобы подорвать предстоящий саммит», — заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что сроки встречи изначально не были определены, и это еще только предстоит сделать. «До этого необходима тщательная подготовка. На это необходимо время. Новостей никаких нет», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что никто из двух президентов «не хочет тратить время впустую», так как они «привыкли работать эффективно с высокой результативностью», и эта эффективность всегда требует подготовки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, сегодня утром сообщил, что подготовка к встрече, которую предполагается провести в Будапеште, продолжается. При этом он признал, что дата проведения саммита пока неясна.

Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште по итогам телефонной беседы, состоявшейся 16 октября. Президент США тогда заявлял, что переговоры могут пройти уже через две недели и что им будет предшествовать встреча контактных групп, которую с американской стороны возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Первоначально Трамп говорил, что предварительная встреча пройдет уже на текущей неделе, однако в понедельник после телефонного разговора Рубио и Лаврова телеканал CNN сообщил, что она отложена. Причиной этого американские источники называли «максималистские требования» России, от которых она не готова отказываться. По данным СМИ, Москва требует отдать ей контроль над всей территорией Донецкой области — в то время как Трамп предлагает заморозить конфликт на текущей линии фронта.

Новости о возможной встрече в Будапеште появились накануне визита в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского. Во время этого визита Украина рассчитывала получить от Трампа согласие на поставку ракет «Томагавк». В итоге президент США такого согласия не дал — американские источники в том числе объясняли это нежеланием ухудшать отношения с Москвой на фоне готовящейся встречи с Путиным.

Что еще происходит сегодня Российские войска нанесли удар по 10 областям Украины Погибли не менее семи человек, в том числе двое детей. В большинстве регионов — аварийные отключения света

Россия

Минобороны решило привлекать резервистов для защиты гражданских объектов при атаках беспилотников

Представитель Генштаба Владимир Цимлянский сообщил, что министерство обороны подготовило законопроект, согласно которому резервистов можно будет отправлять на сборы «для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры».

Резервисты — это бывшие военные или силовики, которые сейчас находятся в запасе и которые добровольно заключили контракт с Минобороны о пребывании в резерве. Формально они не считаются военнослужащими.

Цимлянский отдельно подчеркнул, что законопроект не затрагивает обычных граждан и «ни о какой мобилизации речи не идет».

По утверждению представителя Минобороны, резервистов будут направлять на защиту объектов только в регионах, где они живут. Законопроект не предусматривает «направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны».

В основном, украинские беспилотники атакуют предприятия топливно-энергетического комплекса, что приводит к регулярным приостановкам их работы. На этом фоне в России усугубился бензиновый кризис: топливо начало дорожать и пропадать с заправок, в некоторых регионах власти ввели потолок цен и ограничение на количество бензина в одни руки.

Александр (Барселона). Недавно поймал себя на мысли, что в феврале будет уже четыре года. Когда в школе на уроках истории мы изучали Великую Отечественную войну, казалось, что четыре года с 1941-го по 1945-й — это нереально долго, и было невообразимо представить себе, что люди проходят через это день за днем. А вот оно рядом, мы сами живем в этом уже почти четыре года. И эти четыре года открывают мир и собственное сознание с новой стороны.

Начинаешь понимать, что все кругом — полное лицемерие, и из последних сил держишься за понятия добра, которые когда-то были такими явными, а сейчас так сильно размываются реальностью. Недавно с ужасом осознал, что будто слежу за продвижениями российской армии и ставлю себе какие-то зарубки. Попытался проанализировать это и понял, что подсознание верит, что если дойдут до границ Донбасса, то согласятся на переговоры и заморозку по линии фронта. Но логика подсказывает, что не факт. А еще все эти четыре года я не видел папу и я очень по нему соскучился.

Тысяча триста тридцать шестой день. Страны Евросоюза договорились передать российские активы Украине (но когда это произойдет — неизвестно). Встреча Трампа и Путина может быть отложена

О чем мы писали накануне

