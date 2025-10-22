Reuters: Россия направила США «неофициальный документ», в котором снова потребовала полного контроля над Донбассом

Россия в прошедшие выходные (18-19 октября) направила США «неофициальный документ» (non-paper), в котором изложила свои уже известные условия для достижения мирного соглашения с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам одного из собеседников, в документе снова упоминается требование России взять под контроль весь Донбасс. Как отмечает Reuters, эта позиция отвергает предложение президента США Дональда Трампа остановить боевые действия по линии фронта.

Кроме того, Россия снова заявила, что войска НАТО не могут быть размещены на территории Украины в рамках мирного соглашения.

Reuters утверждает, что в направленном документе подчеркивается решимость России придерживаться «максималистских требований» к Украине.

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским 17 октября заявил, что «пришло время прекратить убийства и заключить сделку». Он предложил остановить боевые действия по линии фронта. Это предложение поддержал Зеленский, а также европейские лидеры.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вскоре заявил, что призывы к немедленному прекращению огня в Украине противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, «европейские покровители» Зеленского пытаются убедить американцев, чтобы они изменили свою позицию и не стали добиваться «долгосрочного урегулирования». Он отметил, что остановить боевые действия сейчас будет означать «забыть про первопричины этого конфликта».

Трамп провел 16 октября телефонный разговор с Путиным, по итогам которого анонсировал их встречу в Будапеште «в течение двух недель». Однако по информации Reuters и NBC News, встреча «поставлена на паузу».