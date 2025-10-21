Белый дом заявил, что встреча Трампа с Путиным «в ближайшем будущем» не планируется

Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не планируется «в ближайшем будущем», заявил высокопоставленный представитель Белого дома. Его заявление цитирует Reuters.

По данным NBC News, также ссылающегося на слова высокопоставленного чиновника Белого дома, подготовка к саммиту в Будапеште сейчас «поставлена на паузу».

По словам собеседника телеканала, президент США считает, что обе стороны «еще не готовы к переговорам».

При этом источник добавил, что прошедший накануне телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым был «продуктивным». Однако Лавров и Рубио также не планируют встречаться лично.

Дональд Трамп провел 16 октября телефонный разговор с Владимиром Путиным, по итогам которого анонсировал встречу президентов США и России в Венгрии. Точная дата этих переговоров не называлась.

Вслед за этим 17 октября Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме. По итогам переговоров он объявил, что «настало время прекратить убийства и заключить сделку». Президент США предложил остановить боевые действия по линии фронта. «Пусть обе стороны объявят победу, и пусть история рассудит!» — добавил он. Президент Украины поддержал предложение Трампа. К остановке боевых действий по текущей линии фронта также призвали европейские лидеры.

20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры. После этого CNN сообщил, что их планируемая встреча отменена. Источник телеканала утверждал, что у Лаврова и Рубио оказались «разные ожидания» относительно прекращения войны в Украине. В МИД России позже заявили, что встреча не планировалась. Лавров заявил, что призывы к немедленному прекращению огня противоречат договоренностям, достигнутым Путиным и Трампом на встрече на Аляске.