Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить «пустую встречу», отвечая на вопросы журналистов о переговорах с Владимиром Путиным

«Я не хочу проводить пустую встречу. Не хочу тратить время впустую, пока не увижу, что из этого выйдет. Я сказал [им]: идите по линии соприкосновения, отступите, идите домой и сделайте перерыв, потому что вы — две страны, которые убивают друг друга, которые теряют по 5–7 тысяч солдат в неделю. Мы еще не приняли решения о встрече», — сказал Трамп.

По мнению президента США, Путин, тем не менее, «как и президент Украины Владимир Зеленский, хочет, чтобы война закончилась». «Я думаю, что она закончится», — добавил Трамп, пообещав представить свои новые взгляды на войну в Украине в течение двух дней.

Встреча Путина и Трампа планировалась после телефонного разговора двух лидеров, прошедшего 16 октября. Ее собирались провести в Будапеште. 21 октября о приостановке подготовки к встрече Трампа и Путина сообщили сначала NBC News и Reuters. По словам собеседника NBC News, президент США считает, что обе стороны «еще не готовы к переговорам». Российская сторона отмену или перенос встречи официально не комментировала, однако представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к встрече продолжается, а СМИ «искажают комментарии о „ближайшем будущем“, чтобы подорвать предстоящий саммит».

Перед встречей Трампа и Путина должны были также пройти переговоры госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова. Однако и эта встреча, по данным источника CNN была отменена из-за того, что у них оказались «разные ожидания» относительно прекращения войны в Украине. После этого Лавров заявил, что Россия не может «немедленно остановиться» на поле боя, как предлагал Трамп после своей встречи с Зеленским, потому что «это означает забыть про первопричины конфликта».

Читайте также

Война Тысяча триста тридцать шестой день. Страны Евросоюза договорились передать российские активы Украине (но когда это произойдет — неизвестно). Встреча Трампа и Путина может быть отложена

Читайте также

Война Тысяча триста тридцать шестой день. Страны Евросоюза договорились передать российские активы Украине (но когда это произойдет — неизвестно). Встреча Трампа и Путина может быть отложена