Война Тысяча триста сорок пятый день. Дональд Трамп: Китай поможет достичь мира. Си Цзиньпин это не комментирует

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай поможет Соединенным Штатам в их усилиях по завершению российско-украинской войны. Трамп утверждает, что этот вопрос «поднимался очень серьезно и на это ушло много времени».

«Мы будем работать вместе, чтобы иметь какой-то результат. Мы согласились, что стороны в тупике. И иногда надо дать им воевать, видимо. Безумие. Но он [Китай] поможет нам и мы будем совместно работать по Украине», — сказал Трамп журналистам. Он добавил, что в разговоре с Си Цзиньпином не поднимался вопрос о возможном отказе Китая от российских энергоносителей (Трамп требует, чтобы Китай не закупал российскую нефть).

Китай заявления Трампа не комментировал.

В сенате США готовят слушания об украинских детях, которых вывезли в Россию

Американские сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Брайан Шатц (демократ) готовят слушания, посвященные украинским детям, которых незаконно вывезли в Россию. Дата слушаний пока не назначена, сообщает The Hill.

Подготовку к этим слушаниям также начало посольство Украины в Вашингтоне. «Такие инициативы усиливают международную поддержку Украины и напоминают, что справедливость неизбежна», — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Грэм и Шатц заявили, что собираются пригласить посла России в США Александра Дарчиева для дачи показаний. По словам Шатца, важно, чтобы Дарчиев предстал перед сенаторами «для привлечения к ответственности». «Это настоящее злодеяние, и американское правительство должно помочь установить факты и попытаться исправить то, что было сделано», — сказал он изданию The Hill.

При этом Шатц отметил, что «почти уверен», что сенаторы «не смогут заставить иностранца прийти на слушания». Дарчиев заявил, что рассматривает идею с его приглашением как провокацию, предпринятую «по заказу режима в Киеве для прикрытия совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения».

Власти Украины летом 2025 года сообщали, что установили имена 19,5 тысячи детей, насильственно вывезенных в Россию.

Россия обвинения в похищении детей и насильственной депортации отрицает — но не отрицает сам факт их перемещения. Официальная позиция Москвы заключается в том, что детей спасают от боевых действий — и что при обнаружении у них родителей или опекунов в Украине их возвращают на родину.

Незаконная депортация гражданских лиц с оккупированных территорий — военное преступление. Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за вывоза украинских детей.

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель. 22 февраля 2022 года я шел со своим отцом из галереи, и так уж получилось, что зашла тема войны в Украине. Мне было 11, и я не следил за новостями, но уже тогда сказал: «Это глупо, зачем нам нападать на них?»

А теперь утром я открываю глаза, находясь в стране, которая ведет ужасную войну против не только украинского, но и своего, российского, народа уже четыре года. Год назад во мне кипела кровь и я без капли страха кричал о греховности этой войны. Например, в начале года я спорил об этом со своей учительницей, которая это поддерживает. Сейчас ко мне пришла некоторая осознанность, и я стал осторожней. Нет, я не боюсь, просто понимаю, что это нужно делать грамотно. В чем смысл такого протеста, если тебя запихнут в «пазик» и про тебя мир забудет?

Хочу высказаться о солдатах, свошниках… Людоеды видят в них героев, а для меня это нелюди, которые поехали по своей воле убивать людей. При виде их на улице я испытываю только чувство отвращения. Недавно я шел и увидел мужчину в камуфляже, который лежал посреди улицы. Я поинтересовался. Он оказался младшим лейтенантом, а еще жутко пьяным, настолько, что не стоял на ногах. Я подумал: «Это те самые герои, как наши деды?» Нет.

Наше поколение — это будущее страны. Оно уже возмущается — и, дай бог, фитиль, который, на мой взгляд, уже зажжен, дойдет до пороховой бочки.

